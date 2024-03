KLM-topvrouw pleit voor samenwerking

Volgens Marjan Rintel, topvrouw van KLM, die haar rol als CEO bij NS verruilde voor dezelfde functie bij de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland, kan de trein voor de luchtvaart wel degelijk een belangrijke rol spelen.

Vanuit Nederland kunnen reizigers zowel met de trein als met het vliegtuig naar een aantal Europese steden reizen. Echter, het verschil in reistijd tussen beide vervoermiddelen is aanzienlijk. Terwijl bijvoorbeeld een vlucht vanuit Amsterdam naar Berlijn ongeveer een uur duurt, kost het bijna zeven uur om diezelfde afstand met de trein te overbruggen. ‘Zouden we hebben geïnvesteerd in betere infrastructuur dan had je daar in vier uur kunnen zijn’, zegt de KLM-topvrouw in een interview uit de lustrumreeks van Room for Discussion.

Betere aansluitingen

Rintel pleit voor een betere samenwerking tussen luchtvaart- en treinmaatschappijen. De verbindingen tussen beide modaliteiten zouden volgens haar verder geoptimaliseerd moeten worden, een streven dat Corendon onlangs aankondigde door Belgische reizigers met een eigen trein vanuit Brussel Zaventem naar Schiphol te brengen voor een aansluitende overstap op het vliegtuig naar Curaçao. Dat soort verbindingen moeten meer geïntroduceerd worden. ‘Het is moeilijk uit te leggen aan klanten uit de VS dat je niet met de trein in het weekend naar Brussel kan, maar wel op een dinsdag’, aldus de CEO van KLM.