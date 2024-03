De Nooijer: ‘Dat betekent het eind van het huidige Transavia’

De nachtsluiting van Schiphol wordt mogelijk eerder doorgevoerd. Marcel de Nooijer, CEO van Transavia, voorspelt de impact op de luchtvaartmaatschappij, en dat levert een duister beeld op.

Door een nachtsluiting, die waarschijnlijk vanaf volgend jaar maart gaat gelden en van kracht zal zijn voor het aankomende verkeer tussen 0:00 en 5:00 uur en voor het vertrekkende tussen 0:00 en 6:00 uur, wordt Transavia hard geraakt. De luchtvaartmaatschappij laat haar eerste vliegtuigen voor 6:00 uur vanaf Schiphol richting (zon)bestemmingen vertrekken. ‘Om onze vloot van 46 toestellen optimaal te benutten, moeten we drie slagen per dag maken richting Zuid-Europa’, aldus De Nooijer in een interview met De Telegraaf. ‘Daardoor kunnen we betaalbare tickets aanbieden.’ Pas laat in de avond en aan het begin van de nacht keren de vliegtuigen na meerdere diensten terug op de Amsterdamse luchthaven. ‘Bovendien wordt het luchtruim steeds drukker, dus neemt de kans op vertragingen toe. Bij een nachtsluiting moeten we bij vertraging uitwijken naar Brussel. Dan moeten de reizigers na hun mooie vakantie ’s nachts met een bus naar Nederland’, aldus de topman.

Hogere ticketprijzen

Een nachtsluiting betekent dat Transavia gedwongen de transitie moet maken van ‘drie naar twee slagen’ per dag. De ticketprijzen zullen hierdoor eveneens hoger komen te liggen. De kosten voor het bedrijf zouden dan min of meer gelijk blijven, maar de omzet zou volgens De Nooijer met tientallen procenten afnemen. ‘Dat betekent het eind van het huidige Transavia.’ De topman voorziet dat de prijzen voor reizigers verdubbelen bij een afname van drie naar twee slagen per dag. Een ticket van 300 euro zou dan opeens 600 euro kosten: een enorme kostenstijging die een vliegvakantie voor een modaal gezin feitelijk onmogelijk maakt.