Lufthansa A380 maakt rentree

Lufthansa liet deze week haar vijfde Airbus A380 een herintrede in het luchtruim maken voor een commerciële vlucht. De luchtvaartmaatschappij laat komende tijd nog drie van deze vliegtuigtypes terugkeren in haar vloot

Het toestel, registratie D-AIMC, vertrok afgelopen dinsdag aan het einde van de avond vanuit München in de richting van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Na een vlucht van iets meer dan tien uur landde de A380 op haar bestemming. Later die dag keerde de Superjumbo als LH773 terug naar de Duitse stad. Halverwege februari dit jaar vloog de A380 over vanuit Manilla (Filipijnen), de stad waar de machine tijdelijk geparkeerd stond voor onderhoud, in de richting van Frankfurt. Daarna voerde de A380 volgens de aeroTELEGRAPH meerdere korte testvluchten uit. Het toestel vloog onder meer vanuit Frankfurt naar Leipzig en van Wenen naar München.

Meer toestellen keren terug

Lufthansa heeft reeds vier A380’s terug in dienst genomen. Tijdens de coronacrisis leek het voor de Superjumbo bij de Duitse luchtvaartmaatschappij (vroegtijdig) einde verhaal te zijn, maar het tegendeel blijkt nu waar. Het vliegverkeer trok aan en Lufthansa liet in 2023 reeds weten volop in te zetten op de A380. De D-AIMK, D-AIML, D-AIMM en D-AIMN worden alweer ingezet bij Lufthansa. De D-AIMH begeeft zich momenteel voor onderhoud bij de Lufthansa Technik Philippines in Manilla. De D-AIMA en D-AIMB bevinden zich nog in Teruel, een vliegtuigstalling in Spanje, maar de verwachting is dat het duo in 2025 haar rentree voor Lufthansa maakt. Ondanks dat Lufthansa haar A380’s terug naar Duitsland wilde halen, nam de luchtvaartmaatschappij van sommige alsnog afscheid. Zes machines werden verkocht aan Airbus en de onderdelen hiervan zullen bij andere Superjumbo’s nieuw leven ingeblazen krijgen.