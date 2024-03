FNV waarschuwt voor nieuwe grondafhandelaar

Eindhoven airport krijgt er een nieuw afhandelingsbedrijf bij. Skytanking neemt de grondafhandeling bij Ryanair-vluchten over van Viggo. De FNV is bezorgd over de komst van het bedrijf.

Skytanking start vanaf april met de afhandeling van Ryanair-vluchten. Het is volgens de FNV nog maar de vraag of het bedrijf op tijd haar activiteiten op orde heeft. De bond waarschuwt werknemers van Viggo daarom niet over te stappen naar de nieuwkomer op Eindhoven Airport. Ze vreest ook dat werknemers de dupe worden van het Duitse bedrijf, die onder de kostprijs opereert. Ryanair stapte recent over naar Skytanking. FNV vermoedt dat deze overstap verband houdt met de nieuwe cao voor luchthavenmedewerkers die in november werd afgesloten.

Ryanair vindt de afhandeling zonder cao-verhoging al te duur. Zoals elk afhandelingsbedrijf probeert Viggo de kosten door te berekenen aan luchtvaartmaatschappijen, dus ook bij Ryanair. De Ierse prijsvechter sloot vervolgens een contract af met de Duitse afhandelaar voor een periode van zes jaar. Of het bedrijf ook al voldoende werknemers heeft kunnen vinden is onduidelijk. De FNV denkt dat het bedrijf mogelijk personeel gaat invliegen, mensen die geen Nederlands spreken. Er gaan ook geruchten dat mensen mogelijk met een bezoekerspas het vliegveld betreden om te gaan werken.

Reactie

Zowel Skytanking als Eindhoven Airport gaan niet in op vragen van het Eindhovens Dagblad over de komst van het nieuwe bedrijf en de complicaties die het met zich mee zou brengen. Volgens de luchthaven houden afhandelaren zich ‘uiteraard’ aan de geldende regels.