LOT dichtbij grote bestelling

LOT Polish Airlines gaat haar vloot de komende jaren flink uitbreiden. De maatschappij is van plan ruim tachtig nieuwe regionale vliegtuigen bestellen en twijfelt tussen twee fabrikanten.

LOT is in gesprek met Airbus en Embraer over een bestelling voor 84 vliegtuigen. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat ‘Het bedrijf wordt geconfronteerd met de beslissing om de samenwerking met de huidige vliegtuigleverancier (Embraer) in het regionale segment voort te zetten of over te schakelen naar een concurrerend platform (Airbus).’ Naar verluidt twijfelt de luchtvaartmaatschappij tussen de Embraer E2, E175 en de Airbus A220.

De beslissing maakt deel uit van een breder plan om tegen 2028 tot 110 vliegtuigen aan te schaffen. Dat houdt in dat er behalve de bestelling voor 84 regionale toestellen, ook nog een order wordt geplaatst voor 26 andere machines. LOT maakte recent bekend elf Boeing 737 MAX’en te gaan leasen. Het is niet duidelijk of die vliegtuigen onderdeel zijn van de eerdergenoemde strategie.

Vloot

Opmerkelijk aan de omvang van de order is dat die groter is dan de huidige vloot van de luchtvaartmaatschappij. Momenteel beschikt LOT over 74 vliegtuigen. Meer dan de helft van de vloot bestaat uit Embraer-toestellen. Verder heeft de airline zeventien Boeing 737’s en vijftien Boeing 787’s in haar bezit.