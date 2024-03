Russische 747 na twee jaar weer de lucht in

Een Boeing 747-8F van AirBridgeCargo koos onlangs voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne weer het luchtruim. Hetzelfde geldt voor een 737-800 van UTair.

De 747, registratie VP-BIN, stond sinds maart 2022 aan de grond op Moskou Sheremetyevo International Airport. Dat kwam doordat veel westerse landen als vergelding op de oorlog economische sancties tegen Rusland afkondigden. Een daarvan was dat Russische luchtvaartmaatschappijen geen reserveonderdelen meer mogen ontvangen van zowel Airbus als Boeing. Het toestel maakte voorheen onderdeel uit van de operatie van het Russische AirBridgeCargo. Na een twee jaar durende strijd waarbij de airline eerder al een boete van zo’n 350 miljoen euro kreeg opgelegd voor het niet voldoen aan haar leaseverplichtingen, besloot de onderneming de 747 nu toch terug te geven aan eigenaar BOC Aviation, meldt Aviation Week. Afgelopen week koos de Jumbo dan ook voor het eerst in lange tijd weer het luchtruim, onder haar bekende Bermudaanse registratie. Dinsdagmiddag verliet de machine de luchthaven van Moskou in de richting van Shanghai (China).

737 eveneens de lucht in

Behalve de 747 mocht ook een Boeing 737-800 van UTair na twee jaar weer de lucht in. Dit toestel bevond zich sinds begin maart 2022 op Moskou Vnukovo International Airport. Deze Boeing gaat echter niet terug naar de rechtmatige eigenaar. Terwijl de machine voorheen te boek stond als VQ-BDG, is die inmiddels (illegaal) omgeregistreerd naar RA-73145. Onder die registratie maakte de 737 op 6 maart dit jaar een testvlucht. Twee dagen later ging het vliegtuig de lucht in voor een vlucht vanuit Moskou Vnukovo Airport in de richting van Surgut, een stad in het midden van Rusland.