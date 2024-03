Schiphol neemt busstation onder handen

Schiphol gaat haar busstation de komende jaren volledig vernieuwen. Het project start dit jaar en moet in 2027 zijn afgerond.

Schiphol laat in een aankondiging weten dat het centrale busstation vanaf dit jaar onder handen wordt genomen. De bestaande bushaltes gaan plaats maken voor een groot nieuw perron. Het busperron krijgt een overkapping en drie nieuwe trappen naar de treinperrons. Zo kunnen reizigers rechtstreeks overstappen tussen de bus en trein. Verder komt er ook een nieuwe fietsenstalling met ruimte voor vijfhonderd fietsen.

‘Op Schiphol blijven we bouwen aan een goede bereikbaarheid voor iedereen die van, naar of via de luchthaven reist. Nu komt ongeveer de helft van de reizigers met het openbaar vervoer en we hebben als doel dat te verhogen, om het vervoer van en naar Schiphol verder te verduurzamen’, aldus Sybren Hahn, Executive Director Schiphol Infrastructure. In mei wordt er begonnen de aanleg van de tijdelijke fietsenstalling, de kabels en leidingen. Vanaf oktober wordt het busstation in fases verbouwt.

Bestaand plan

Het plan voor een nieuw busstation bestaat al een aantal jaar. In 2019 werd een overeenstemming bereikt met betrokken partijen over oplossingen voor het groeiende aantal reizigers op het treinstation van Schiphol. Het plan is om aanpassingen aan de toegangen naar perrons te doen, waardoor er meer capaciteit wordt gecreëerd en de beschikbare ruimte beter wordt benut. Een vernieuwd busstation is ook onderdeel van het plan. Aan het stationsgebied op Schiphol Plaza wordt momenteel hard gewerkt. In de hal waar de perrons op uitkomen, komt meer ruimte en worden OV-chipkaartpoortjes geplaatst.