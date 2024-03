Zwitserse snelweg wordt landingsbaan

In juni oefenen straaljagers van de Zwitserse luchtmacht met het maken van starts en landingen vanaf een snelweg. Het is voor het eerst in ruim dertig jaar dat het land een dergelijke oefening houdt.

De oefening, genaamd ‘Alpha One’, duurt van 4 tot en met 6 juni. Het doel van de operatie is om te testen of de F/A-18 Hornets van de Zwitserse luchtmacht ook kunnen worden ingezet vanaf geïmproviseerde locaties, zoals snelwegen. De veiligheidssituatie in Europa is de afgelopen jaren verslechterd. Om Zwitserland beter te kunnen beschermen, willen de strijdkrachten van het land op alle gebieden hun capaciteiten uitbreiden.

In het verleden organiseerde de Zwitserse luchtmacht ook al eens oefeningen waarbij straaljagers starten en landen op snelwegen. De laatste oefening vond plaats in november 1991. Toen werd een snelweg, net als bij de aankomende training, voor 36 uur gesloten. Het wegdeel dat voor de aanstaande oefening wordt gebruikt ligt op steenworp afstand van Vliegbasis Payerne, in het westen van Zwitserland. Het vliegveld is middels een taxibaan verbonden met de weg.

Oefeningen

Zwitserland is niet het eerste land dat een dergelijke oefening houdt. Tijdens de koude oorlog landden meermaals straaljagers en transportvliegtuigen op een Duitse snelweg. De toestellen waren zowel van de Luftwaffe als buitenlandse strijdkrachten. In Zweden en Finland zijn nog steeds meerdere snel- en regionale wegen zo ingericht, dat die in korte tijd kunnen worden omgebouwd tot een kleine vliegbasis. Het landen op een normale weg brengt soms ook gevaren met zich mee door alle obstakels die zich in het gebied begeven, zoals verkeersborden en lantaarnpalen. Zo landde een Sukhoi Su-27 Flanker van de Oekraïense luchtmacht in 2020 met een verkeersbord op de luchtinlaat.