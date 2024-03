Bijzondere bezoeker op vliegveld Rhodos

Aan het eind van het winterseizoen is het doorgaans erg rustig op de luchthaven van het Griekse eiland Rhodos. Maandag landde daar een Duitse Airbus A330.

De Airbus A330-300 van Lufthansa, registratie D-AIKL, was eigenlijk op weg van Frankfurt Airport naar Dubai als vlucht LH630. Uit vluchtdata blijkt dat het toestel ongeveer drie uur na het vertrek uit Duitsland, boven Rhodos, een snelle daling inzette van maar liefst twee kilometer per minuut. In een normale situatie daalt een Airbus A330 niet sneller dan een halve kilometer per minuut. Tijdens de daling deed de flightcrew een 7700-melding. De Airbus draaide vervolgens richting het eiland. Zo’n twintig minuten na het initiëren van de daling landde het vliegtuig veilig op de luchthaven van Rhodos.

Duitse media meldden dat er tijdens de vlucht rook werd waargenomen in de cabine. Omdat de rook zich snel verspreidde ontstond er lichte paniek onder passagiers. De bemanning had inmiddels al besloten om uit te wijken naar de dichtstbijzijnde luchthaven, in dit geval op Rhodos. Alle 190 passagiers en crew bleven ongedeerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de inzittenden hun reis naar Dubai kunnen voortzetten. Het toestel werd na de landing uitgebreid geïnspecteerd om de oorzaak van de rook te achterhalen. UPDATE #LH630 The A330 is descending near Rhodes, quick altitude drop https://t.co/h79dlkdtlt pic.twitter.com/RvqoDBjyyA— AIRLIVE (@airlivenet) March 18, 2024

Technisch probleem

Rook in de cabine is geen onbekend fenomeen. In januari week om die reden een Airbus A320neo van lufthansa uit naar Schiphol. Het toestel bleef een nacht staan. De oorzaak daarvan is vooralsnog onbekend. In het verleden is weleens voorgekomen dat een technische storing hieraan ten grondslag lag. De kans is groot dat een technisch probleem ook de oorzaak is van het incident op vlucht LH630.