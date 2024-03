Einde nadert voor Patrouille Suisse

De Zwitserse luchtmacht houdt de F-5 Tiger II een paar jaar langer in dienst dan oorspronkelijk de bedoeling was. Zoals het er nu naar uitziet, zullen laatste Zwitserse Tigers eind 2027 met pensioen worden gestuurd. In een persbericht van de Zwitserse defensie werden de details en wat dit betekent voor het Zwitserse demoteam Patrouille Suisse, bekend gemaakt.

De oorspronkelijke Zwitserse defensieplannen voorzagen in buitendienststelling van de F-5’en in 2025. Op dit moment beschikt de Zwitserse luchtmacht nog over 25 F-5 straaljagers, waarvan een achttiental daadwerkelijk operationeel inzetbaar zijn.

Tussen 1976 en 1984 schafte Zwitserland in totaal 98 eenzits F-5E en 12 tweezits F-5F Tiger II toestellen aan. In 2006 verkocht Zwitserland 36 F-5E’s weer terug aan de Verenigde Staten. De US Navy en US Marines gebruiken deze als “adversary”, oefenvijand. Na een updateprogramma gaan de ex-Zwitserse F-5’en door het leven als F-5N. Ze vervingen verouderde F-5E’s, die aan het eind van hun levensduur waren. Omdat de Zwitserse toestellen uitstekend waren onderhouden en relatief weinig vlieguren hadden, waren ze zeer welkom bij de Amerikanen.

De resterende F-5’en worden door de Zwitserse luchtmacht voornamelijk gebruikt voor test- en trainingsdoeleinden en als doelsleper. Hierdoor worden de F/A-18 Hornets ontlast, wat de inzetbaarheid en levensduur van de Hornets ten goede komt. Inmiddels beschouwt Zwitserse luchtmacht de F-5 niet meer als inzetbaar voor de luchtverdediging. ‘In een luchtgevecht met een moderne tegenstander zou de F-5 kansloos zijn.’ Twee F-5E Tigers van de Zwitserse luchtmacht © Peter Steehouwer

Ongeveer de helft van de achttien operationele F-5’en is in gebruik bij het demonstratieteam Patrouille Suisse. Eerder was voorzien dat 2024 het laatste jaar zou zijn voor het demoteam. Omdat de Zwitserse F-5’en een paar jaar respijt krijgen, lijkt dat ook voor de Patrouille de Suisse het geval. ‘Met het einde van de F-5 vliegoperaties eind 2027, zoals nu beoogd is, zal Patrouille Suisse niet langer met een straalvliegtuig (F-5) kunnen vliegen.’, aldus het persbericht.