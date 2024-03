Eindhoven Airport waarschuwt voor demonstratie

Extinction Rebellion houdt zaterdag een ‘verrassingactie’ op Eindhoven Airport. De luchthaven spoort luchtvaartmaatschappijen daarom aan vluchten te verplaatsen.

Het is nog onduidelijk hoe de demonstratie van Extinction Rebellion er precies uit gaat zien. Volgens het AD waarschuwt Eindhoven Airport airlines dat vliegtuigen door de actie mogelijk niet bijgetankt kunnen worden. Transavia heeft inmiddels maatregelen getroffen en verplaatst veertien vluchten naar Schiphol en Rotterdam. Twee andere vluchten zijn geannuleerd. TUI volgt het voorbeeld van Transavia en verplaatst een vlucht naar Antwerpen.

Wizzair lost het probleem op een ander manier op. Alle vluchten die zaterdag na 12 uur plaats zouden vinden worden vervroegd. Ryanair heeft vooralsnog nog geen vluchtwijzigingen aangekondigd. Het is ook niet bekend of de maatschappij van plan is vluchten te verplaatsen. Brandstofleveranciers moeten volgens een woordvoerder van de luchthaven nog een definitief besluit nemen over het niet bijtanken van vliegtuigen, ‘maar maatschappijen moet rekening houden met dat scenario’.

Demonstratie

In 2023 demonstreerde Extinction Rebellion ook op Eindhoven Airport. Tijdens de actie werden er toespraken gehouden en kwamen er artiesten langs. De actiegroep laat weten dat circa drie- tot vijfhonderd mensen aanwezig waren. Een deel van hen knipte, net zoals op Schiphol begin november 2022, een gat in het hek dat toegang verschaft tot privéjets. Dat leek in eerste instantie een onbegonnen zaak omdat het vliegveld deel uitmaakt van de militaire vliegbasis Eindhoven. Als het aan de actiegroep ligt worden privévluchten per direct geschrapt.