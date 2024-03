RAF kondigt pensioen BAE Hawk aan

De BAE Hawk is al bijna vijftig jaar in dienst bij de Royal Air Force (RAF). Oudere varianten zijn inmiddels zo goed als uitgefaseerd. Het einde voor de nieuwere modellen is nu ook in zicht.

Sinds 1976 vliegt de RAF met verschillende varianten van de BAE Systems Hawk. De T1 en T1A-versies zijn bekend bij veel luchtvaartliefhebbers, mede dankzij de Red Arrows, het demonstratieteam van de RAF. De laatste zeventien van de oorspronkelijk 175 geleverde toestellen vliegen uitsluitend voor het demoteam. Om de oude Hawks te vervangen bestelde de RAF in 2004 28 modernere Hawk T2’s. Red Arrows van de Red Arrows op RAF Fairford © Tim Volmer

Inmiddels zijn de T2’s alweer vijftien jaar in dienst bij de RAF. De toestellen worden als onderdeel van het Advanced Fast Jet Training (AFJT)-programma gebruikt om vliegers op te leiden voor de Eurofighter Typhoon of Lockheed Martin F-35B. Onlangs bepaalde de RAF dat de Hawk T2’s ongeschikt zijn om te voldoen aan de trainingsbehoeften met betrekking tot het Global Combat Air Programme (GCAP). De Britse krijgsmacht zoekt daarom naar een toestel dat de T2 vanaf 2040 kan vervangen.

GCAP

BAE Systems uit het Verenigd Koninkrijk, Mitsubishi Heavy Industries uit Japan en Leonardo uit Italië werken samen in de ontwikkeling van een ‘next generation fighter’ binnen het GCAP. In december 2022 spraken de drie landen af de handen ineen te slaan voor de bouw van een nieuw geavanceerd gevechtsvliegtuig dat naar verwachting halverwege het komende decennium in dienst treedt.