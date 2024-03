TAP opnieuw geïnteresseerd in Airbus A350

In 2005 bestelde TAP Air Portugal tien Airbus A350’s, maar zag later toch van de toestellen af. Nu denkt de maatschappij wederom na over de aanschaf van het type.

In 2005 bestelde TAP tien A350’s, gevolgd door een order voor twee extra toestellen op een later moment. Een paar jaar na de orders werd duidelijk dat de Portugese luchtvaartmaatschappij de bestelling had geplaatst voor de A350-800, maar die mogelijk wilde omzetten naar de A350-900. In 2015 kondigde de airline aan dat de A350-order werd geannuleerd. Als alternatief schafte het bedrijf veertien kleinere A330-900neo’s aan.

Negen jaar na het besluit om de A350 niet te kopen kijkt de maatschappij toch weer naar het type. Dit heeft te maken met de internationale luchthaven van Lissabon, de thuisbasis van TAP. Het vliegveld kampt met een gebrek aan voldoende vrije slots, waardoor de airline niet kan groeien. Door de A350 te kopen en in te zetten op een deel van haar vluchten zou de maatschappij meer passagiers kunnen vervoeren met hetzelfde aantal slots.

Nieuwe luchthaven

Al jaren wordt er in Portugal gediscussieerd over een nieuwe luchthaven voor Lissabon. Het huidige vliegveld bevindt zich al even op zijn maximale capaciteit. De locatie voor een nieuwe luchthaven werd bepaald in 2008, gevolgd door de start van de bouw in 2010. Maar door financiële problemen kwam de constructie al snel weer stil te liggen. Na vele discussies besloot de Portugese regering in 2022 dat de bouw van het vliegveld snel moest worden hervat, zodat het in 2026 in gebruik kon worden genomen. Een maand later werd duidelijk dat de premier van het land het plan blokkeerde. Tot op heden zijn er geen nieuwe beslissingen genomen over het project.