United-CEO: onze focus is aangescherpt

United Airlines wordt de laatste tijd geteisterd door incidenten. De CEO van de airline richtte zich daarom tot de klanten en laat weten dat de veiligheid een topprioriteit is en blijft.

‘Helaas heeft onze luchtvaartmaatschappij de afgelopen weken een aantal incidenten meegemaakt die herinneren aan het belang van veiligheid. Hoewel ze allemaal niets met elkaar te maken hebben, wil ik dat je weet dat deze incidenten onze aandacht hebben en onze focus hebben aangescherpt’, zo laat Scott Kirby, United-CEO, weten in een e-mail. De laatste tijd deden zich incidenten voor bij verschillende vliegtuigtypes van de maatschappij.

Begin deze maand verloor een Boeing 777-200ER van United bij het opstijgen een band. Het toestel kon een veilige tussenlanding maken in Los Angeles maar verschillende auto’s raakten ernstig beschadigd door de vallende band. Slechts enkele dagen later raakte een 737 MAX 8 van de airline van de baan. Een week later moesten twee United-vluchten terugkeren nadat er bij beide gevallen een hydraulisch lek werd geconstateerd.

Boeing

Ondertussen daalt het vertrouwen van United bij Boeing steeds verder. Kirby bevestigde te kijken naar de aanschaf van A321neo’s als vervanging voor de Boeing 737 MAX 10-order van de maatschappij. Het toestel van Boeing is nog altijd niet gecertificeerd en daar lijkt in de nabije toekomst geen verandering in te komen. Wat United betreft mag de MAX 10 dan ook van tafel: ‘We hebben Boeing gevraagd te stoppen met het bouwen van MAX 10’s voor ons en in plaats daarvan MAX 9’s te bouwen [die al wel gecertificeerd zijn, red.].