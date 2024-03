Air Belgium neemt afscheid van Airbus A330’s

Na twee jaar komt er een eind aan passagiersvluchten met de Airbus A330-200 van Air Belgium. Twee machines worden later dit jaar geleverd aan Air Serbia.

Air Belgium vliegt momenteel met vier Airbus A330-200’s. Twee daarvan zijn vrachtvliegtuigen en voeren vluchten uit in opdracht van het Franse transportbedrijf CMA CGM. De overige twee toestellen worden ingezet voor passagiersvluchten. In 2022 werden de machines geleverd ter aanvulling op de twee A330neo’s. De bedoeling was dat alle vier machines passagiersvluchten voor Air Belgium zouden uitvoeren. Inmiddels worden ze enkel nog verhuurd aan andere maatschappijen.

Ondertussen is elders in Europa een airline haar netwerk flink aan het uitbreiden. Air Serbia boekte in 2023 een recordwinst van 40,5 miljoen euro en ‘schrijft nu een nieuw hoofdstuk’, aldus Jiri Marek, CEO van de maatschappij . Om de gewenste groei te kunnen realiseren voegt de airline extra vliegtuigen aan haar vloot toe. De twee Airbus A330-200’s van Air Belgium verlaten de Belgische vloot dit jaar. Air Serbia verwacht dat ze de toestellen in juli en september in ontvangst kan nemen. Het Servische concern beschikt momenteel al over twee A330-200’s.

Passagiersvluchten

Air Belgium worstelt al een tijd met het verzekeren van een toekomst voor het bedrijf. Om die reden besloot de maatschappij vorig jaar te herorganiseren. De airline liet in een verklaring weten dat ‘een aaneenschakeling van externe gebeurtenissen de onderneming de afgelopen jaren hebben verzwakt’. Het bedrijf duidde daarmee op de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, hoge brandstofprijzen en de inflatie. Verder stelde de maatschappij dat passagiersvluchten ‘chronisch onrendabel blijken te zijn’ als gevolg van de gegroeide concurrentie. Sinds het schrappen van haar ‘eigen’ passagiersvluchten verhuurt Air Belgium haar vliegtuigen aan andere airlines.

A330neo

Het is verder ook onduidelijk hoelang de Belgische airline nog met de Airbus A330-900neo blijft vliegen. Naar verluidt zou Air Belgium de twee toestellen te koop willen zetten, omdat die regelmatig kampen met technische problemen. Gesprekken tussen de maatschappij en Airbus zouden niet succesvol zijn geweest en bijdragen aan de keus van de airline om de vliegtuigen weg te doen.