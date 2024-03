Kater voor beschonken piloot Delta

Een piloot van Delta Air Lines is veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf nadat hij zich onder invloed meldde voor zijn vlucht. De destijds 61-jarige piloot zou in juni vorig jaar van Edinburgh naar New York vliegen.

Een piloot van Delta is veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf. Op 16 juni 2023 stond de bewuste piloot ingeroosterd op vlucht DL209. Deze vlucht vanaf Edinburgh Airport Boeing naar JFK met en 767-300ER werd geannuleerd nadat de kapitein was gearresteerd.

Piloot Lawrence Rusell jr. kwam om 9:15 uur aan bij de bagagecontrole in zijn pilotenuniform. Bij de controle ontdekte beveiligingspersoneel twee flessen sterke drank, waarvan er één halfvol was. Omdat de kapitein zijn pilotenuniform droeg, werd de politie ingeschakeld en vertelde de piloot hen dat hij de avond ervoor had gedronken. De politie vroeg de piloot om een blaastest te doen waaruit bleek dat het limiet was overschreden. Vervolgens werd hij gearresteerd en naar het politiebureau van Livingston gebracht, waar de kapitein instemde met het afnemen van een bloedmonster. Volgens het proces-verbaal bevatte het bloed van de beschonken vlieger niet minder dan 49 milligram alcohol per 100 milliliter bloed, terwijl de wettelijke limiet 20 mg is.

Volgens Pamela Rodgers, de advocaat van Rusell, was de piloot een herstellende alcoholist die al 277 dagen geen alcohol had gedronken en actief bezig was met een rehab-programma. De halve fles Jägermeister was in dat geval een ongelukkig geplande terugval.