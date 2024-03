Oordeel over KLM: ‘Te optimistisch beeld’

KLM doet aan zogenaamde misleidende greenwashing in verschillende reclame-uitingen, aldus de rechter te Amsterdam. De maatschappij is inmiddels gestopt met de bewuste reclames.

Volgens de rechtbank in Amsterdam misleidde KLM consumenten met verschillende groene claims in reclame-uitingen. De luchtvaartmaatschappij zou in het verleden ‘een te optimistisch beeld’ hebben geschetst van de positieve effecten van bijvoorbeeld bosprojecten en het gebruik van duurzamere vliegtuigbrandstof (SAF). KLM heeft inmiddels de reclames stopgezet waar de zaak om draaide, dus een rectificatie is niet nodig. Als er in toekomstige reclames van KLM claims worden gemaakt over CO2-reductie, moeten deze ‘eerlijk en concreet’ zijn, benadrukken de rechters.

De zaak tegen KLM werd aangespannen door Fossielvrij NL en Reclame Fossielvrij, ondersteund door milieurechtenorganisatie ClientEarth. Deze partijen streven een reclameverbod voor de luchtvaart en andere ‘fossiele industrieën’. Daar gaat de rechter niet in mee. De eisers gaan de zaak nog nader bestuderen, maar de eerste reactie is positief. ‘Dit is een enorm belangrijke overwinning in de strijd tegen greenwashing. De rechtbank had niet duidelijker kunnen zijn: bedrijven mogen niet beweren dat ze gevaarlijke klimaatverandering aanpakken, als ze in werkelijkheid de crisis aanwakkeren’, reageert Hiske Arts van Fossielvrij NL. Rosanne Rootert van Reclame Fossielvrij is nog niet tevreden: ‘Het aanpakken van greenwashing is momenteel een kat-en-muisspel. Als er één misleidende campagne wordt gestopt, duiken er weer tien nieuwe op.’ Volgens haar werkt alleen een reclameverbod zoals voor de tabaksindustrie geldt.

KLM is niet de eerste maatschappij die met een dergelijke uitspraak te maken krijgt. Zo heeft een Oostenrijkse rechter eerder Austrian Airlines schuldig bevonden van greenwashing, nadat het bedrijf reclame maakte voor CO2-neutrale vluchten.