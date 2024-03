Nederland vol van vertrouwen in 737

Ondanks meerdere incidenten en maatregelen in de VS doen Nederlandse maatschappijen geen extra onderzoek naar veiligheidsproblemen bij hun 737’s.

Incidenten, onderzoeken en de mysterieuze dood van een klokkenluider. Het zit Boeing niet mee de laatste tijd. Veel van de problemen spelen rond de veiligheid van de Boeing 737. Na weer een incident voeren United Airlines en de Federal Aviation Administration (FAA) extra controles uit. Waar men zich in de Verenigde Staten ernstige zorgen maakt lijkt er in Nederland geen vuiltje aan de lucht.

Nederland vol vertrouwen in 737

In Nederland nemen maatschappijen, anders dan in de Verenigde Staten, vooralsnog geen maatregelen. KLM meldt aan De Telegraaf dat ontwikkelingen rondom de 737 nauwlettend worden gevolgd. ‘Aanbevelingen van de fabrikanten en toezichthouders naar aanleiding van incidenten volgen wij op. Het onderhoudsprogramma kent standaard diverse inspecties en ook voor iedere vlucht wordt het vliegtuig geïnspecteerd. Daarmee staan wij in voor veilige vliegtuigen’, aldus een woordvoerder van KLM. Ook TUI en Corendon lijken zonder scrupules door te vliegen met de 737. En ook bij Transavia heeft men geen stress: ‘De reiziger kan met een gerust hart instappen’. Niet alleen de maatschappijen maar ook bij Nederlandse technici en vliegers is het vertrouwen in de 737 groot.

Incidenten en onzekerheid in de VS

Afgelopen vrijdag deed er zich in de VS opnieuw een incident voor waarbij een Boeing 737 een paneel verloor. Een Boeing 737-800 van United Airlines verloor een paneel dat zich aan de onderkant van het toestel bevond. United heeft nu aangekondigd de 737-vloot extra te inspecteren. Ook de Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van het zoveelste Boeing-incident in korte tijd. Het incident met de 737 doet terugdenken aan de deur van een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines die begin dit jaar vlak na take-off losschoot. Tijdens inspectie bleken bouten niet goed vast te zitten. De FAA beval de machines aan de grond te laten staan. United Airlines ontdekte in haar vliegtuigen eveneens loszittende schroeven. Later in januari mochten de 737 MAX-toestellen hun rentree in het luchtruim maken.

Hoewel het imago van Boeing de laatste tijd flinke deuken heeft opgelopen roept het meest recente incident met name vragen op over de onderhoudspraktijken bij United. De enorme maatschappij heeft, nog veel meer dan Nederlandse carriers, te maken met grote personeelstekorten en mist ervaren krachten. Topman Scott Kirby heeft een extra trainingsdag voor nieuw onderhoudspersoneel aangekondigd.