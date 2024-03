Opmerkelijke aanhouding op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag een jongen aangehouden op Schiphol Airport. Een van hen bleek een opmerkelijk voorwerp bij zich te dragen.

Een treinconducteur deed voorafgaand de aanhouding een melding dat drie jongens zonder geldige vervoersbewijzen en identiteitsdocumenten reisden. Toen de marechaussees het station controleerden troffen zij de tieners aan bij de trappen die van het perron naar Schiphol Plaza gaan. Omdat zij hun identiteit niet konden bewijzen werden ze meegenomen naar het bureau van de KMar op de luchthaven.

Toen de jongens op het bureau werden gecontroleerd gaf een van hen aan dat hij een mes bij zich had. De 14-jarige jongen haalde vervolgens een zwaard tevoorschijn. Hij had het wapen in een doek gewikkeld en verborgen in zijn kleding. Het zwaard bleek uiteindelijk ongeveer zestig centimeter lang te zijn. De tiener werd vervolgens aangehouden.

Airsoft

Vorig jaar deed de Marechaussee op Schiphol Airport ook al een opmerkelijke ontdekking in een koffer van een andere 14-jarige jongen. De tiener wilde de koffer inchecken, terwijl hij daar een airsoft-wapen in had zitten. Voor het vervoer ervan gelden strenge regels. Volgens de KMar was de tiener daar duidelijk niet van op de hoogte. Het wapen werd daarom in beslag genomen. De jeugdige reiziger kreeg, na overleg met de officier van justitie, geen straf.