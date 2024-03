Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) opent haar deuren en geeft iedereen met interesse in luchtvaart de kans om een bezoek te brengen aan één van de verkeerstorens op de luchthavens in Nederland. Tijdens de ‘Week van LVNL’ toont de luchtverkeersleiding zich op verschillende manieren aan het publiek.

Van 2 tot en met 6 april kan het publiek op verschillende plekken in heel Nederland een kijkje nemen bij de luchtverkeersleiding. Tijdens de ‘Week van LVNL’ worden er verschillende workshops en events georganiseerd om mensen kennis te laten maken met alle aspecten van luchtverkeersleiding en de wereld die daarachter schuilgaat. Denk daarbij aan exclusieve rondleidingen op civiele en militaire verkeerstorens en vliegvelden, maar ook oefeningen op simulatoren en cybersecurity opdrachten. De week wordt afgesloten met een groot evenement, de Experience Day, op zaterdag 6 april in de Fokker Terminal in Den Haag. Tijdens de Experience Day zijn er presentaties over luchtverkeersleiding en uitleg over de techniek achter de systemen. Ook kun je zelf plaatsnemen achter de radarsimulator, praten met luchtverkeersleiders over hun vak en met een VR-bril de verkeerstoren van Schiphol van binnen bekijken.

Met de week hoopt LVNL de interesse te wekken voor de vacatures die ze open hebben staan. ‘De wereld van LVNL is spannend en uitdagend en we zijn op zoek naar nieuwe collega’s’ vertelt Olivia Winkelman, Head of Human Resources. ‘De week van LVNL geeft je de kans om te bekijken of deze wereld wat voor je is. Want natuurlijk kun je bij ons aan de slag als luchtverkeersleider, maar we hebben ook mooie uitdagingen voor mensen met interesse in techniek en ICT. De Experience Day is de uitgelezen kans om een kijkje bij ons in de keuken te nemen. Scholieren, studenten en mensen die al aan het werk zijn: iedereen is welkom om zich te laten inspireren te kiezen voor een baan in de luchtvaart bij LVNL.’