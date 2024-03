Mogelijk ‘open deur’ voor Ryanair 737

Een Boeing 737-800 van Ryanair moest terugkeren naar de luchthaven van Manchester, omdat een deur mogelijk niet goed dicht zat.

Het toestel, registratie G-RUKB, vertrok afgelopen maandagmiddag 15:45 uur lokale tijd in westelijke richting vanuit de Engelse stad op weg naar Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. De 737 trok vervolgens naar een hoogte van 18.000 voet toen de klim afgebroken werd. Dat kwam volgens Flight Emergency doordat de piloten een melding in de cockpit kregen dat een van de deuren niet goed dicht zou zitten. Ten westen van Leeds, een stad op 95 kilometer afstand van Manchester, daalde de 737 naar een hoogte van ongeveer 7.000 voet. Earlier today Ryanair flight RK6967 halted the claim out of Manchester en route to Copenhagen then held for a while due to an door open indicator



Aircraft returned to Manchester without incident @RadarBoxCom pic.twitter.com/PzMgD7WqPo— Flight Emergency (@FlightEmergency) March 18, 2024

Verbranden van brandstof

Vervolgens kwam de machine in een holding pattern terecht. Vliegtuigen belanden in de wacht zodat piloten de tijd hebben het (technische) probleem verder te identificeren. Daarnaast zorgt het ervoor dat brandstof verbrand wordt om een lager landingsgewicht te creëren. Voor een vlucht vanuit Manchester naar Kopenhagen heeft een toestel circa iets meer dan anderhalf uur aan kerosine en een buffer nodig. Daarna cirkelde de 737 vier keer rond alvorens die oplijnde voor dezelfde baan als waarvan die vertrokken was.

Inspectie voor 737

De 737 landde een klein uur na take-off. Vervolgens reed het vliegtuig naar een afgelegen plek op de luchthaven van Manchester voor inspectie door het onderhoudsteam. Het is echter nog niet duidelijk wat de oorzaak van de melding is. Wat Ryanair voor haar gedupeerde passagiers regelde, is evenmin duidelijk. De 737 stond iets minder dan een dag aan de grond en mocht dinsdagmiddag voor een binnenlandse vlucht naar Londen Stansted alweer de lucht in.