Nederlandse F-16’s deze zomer inzetbaar in Oekraïne

De Nederlandse F-16’s die door Kajsa Ollongren, minister van Defensie, aan Oekraïne zijn beloofd, zullen komende zomer hun intrede doen in het Oekraïense leger.

Op negentien maart kwamen de Oekraïense bondgenoten tezamen in Ramstein, Duitsland voor een bijeenkomst van de UDCG. Hier spraken ze over de toekomst van de steun aan Oekraïne. De Nederlandse minister van Defensie, Kajsa Ollongren, sprak hier over het steunpakket van 350 miljoen euro dat zij een dag later bekend maakte in de Oekraïense hoofdstad.

Van het steunpakket zal 200 miljoen besteed worden aan zogenaamde Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Drones (ISR Drones). De resterende 150 miljoen zal aan guided air-to-ground raketten besteed worden die met de F-16’s gebruikt kunnen worden. De 350 miljoen euro maakt deel uit van het eerder aangekondigde steunpakket van twee miljard euro. Zo maakte het Ministerie van Defensie bekend in een persbericht.

Oekraïne vraagt al lang om extra steun aangezien het kampt met ernstige tekorten. Het land hoopt dat de beloofde F-16’s daar aan bij kunnen dragen. In Kiev zei Ollongren dat de beloofde Nederlandse F-16’s aanstaande zomer inzetbaar zullen zijn in Oekraïne.

‘Ik ben er erg zeker van dat wij komende zomer de F-16’s kunnen leveren… eerst Denemarken, en wij hebben een schema… dus in de tweede helft van het jaar zullen de Nederlandse F-16’s deze kant op komen.’

De Europese bondgenoten hebben grote moeite met het leveren van militaire steun aan Oekraïne. De president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft de EU-landen opgeroepen meer aan defensie uit te geven. Daarnaast beloofde ze een speciale post te maken voor een Defensie Commissaris mocht ze herkozen worden bij de komende Europese verkiezingen. In deze rol is er voorkeur is voor een Oost-Europese kandidaat, aldus Von der Leyen.