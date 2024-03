Aziatische luchtvaartmaatschappijen kiezen voor Airbus

Japan Airlines heeft een bestelling ter waarde van ruim elf miljard euro bij Airbus en Boeing geplaatst. Dat maakte de Japanse maatschappij donderdag 21 maart bekend. Later op de dag kwam Korean Air, de grootste maatschappij van Zuid-Korea, met het bericht dat zij óók voor ruim twaalf miljard euro Airbussen had besteld.

De precieze bestelling bij JAL bedraagt tien Boeing 787 Dreamliners, elf Airbus A321neo’s en 21 Airbus A350-900’s. De bestellingen zijn opmerkelijk. De tweede grootste luchtvaartmaatschappij van Japan is altijd een trouwe klant van Boeing geweest. Dit begon in 2013 te veranderen met de aankoop van Airbus A350’s. De eerste daarvan werd in 2019 geleverd. De laatste toestellen van die bestelling moeten nog geleverd worden.

Het is de eerste keer dat Airbus een narrowbody aan Japan Airlines zal leveren. De A321neo’s zullen, samen met de Boeing 737 MAX-8 toestellen die vorig jaar besteld zijn, de verouderende 737-800’s vervangen. De A350-900’s zullen worden gebruikt om het internationale netwerk van JAL te ondersteunen. De huidige A350 vloot van de Japanse maatschappij wordt enkel gebruikt op binnenlandse vluchten wat het opmerkelijk maakt dat JAL het toestel nu ook op internationale vluchten zal gaan gebruiken. Één A350 is besteld om de A350-900 te vervangen die in januari 2024 verloren ging bij een crash met een vliegtuig van de Japanse kustwacht.

In Zuid-Korea maakt Korean Air zich op voor een fusie met de tweede grootste luchtvaartmaatschappij van het land, Asiana Airlines. De laatstgenoemde maakt al gebruik van de Airbus A350 en heeft er nu vijftien in haar bezit. Koreanair stelt haar prioriteiten te hebben bij het moderniseren van de floot en het terugbrengen van de Co2 uitstoot in de luchtvaart. In een verklaring zegt de maatschappij dat de aankoop van de 33 Airbus A350’s hieraan bij zal dragen.