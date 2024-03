Eind dit jaar begint het klussen op Eindhoven Airport

Eindhoven Airport gaat nog eind dit jaar beginnen met de uitbreiding van de passagiersterminal en de aanleg van een bagagekelder. De luchthaven streeft ernaar om de bouw zo min mogelijk overlast te laten veroorzaken voor passagiers, bezoekers en medewerkers.

Eindhoven Airport, de op een na grootste luchthaven van Nederland, verwacht dat de uitbreiding tegen 2027 volledig gereed zal zijn. De terminal wordt uitgebreid omdat de huidige terminal te klein is geworden voor het aantal reizigers dat dagelijks van de luchthaven gebruikmaakt.

In de vernieuwde vertrekhal van Eindhoven Airport zal meer ruimte worden gecreëerd voor gates en horeca. Ook zal het gebied op de luchthaven voor reizigers naar landen buiten het Schengengebied worden uitgebreid. Het definitief ontwerp voor de uitbreiding is gereed. Volgens de plannen wordt de huidige terminal aan luchtzijde (na de security check) met circa 10.000 vierkante meter vergroot. Aan landzijde (voor de security check) wordt de terminal met 2000 vierkante meter uitgebreid. ‘De huidige terminal is gebouwd voor zo’n 5 miljoen passagiers. In 2023 maakten zo’n 6,8 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven’, aldus het luchthavenbedrijf. Om de bagage van al deze reizigers in de toekomst zo soepel mogelijk af te kunnen handelen wordt een moderne bagagekelder aangelegd.

Vertraging

De bouw op Eindhoven zal naar verwachting ongeveer 2,5 jaar gaan duren. Dit is langer dan eerder geraamd. Aanvankelijk was het plan nog dat de bouw in 2023 zou starten en in 2025 afgerond zou zijn. Doordat de bouwwerkzaamheden in de terminal en de bagagekelder gefaseerd zullen verlopen kunnen reizigers wel gewoon gebruik blijven maken van de luchthaven. Voor het onderhoud aan de startbaan moet het vliegveld wel voor geruime tijd dicht