Omwonenden Schiphol klaar met PFAS

Omwonenden van Schiphol willen een einde aan de opslag van grond met PFAS op het luchthaventerrein. Honderden tekenden de petitie.

Op het terrein van Schiphol wordt al jarenlang honderdduizenden tonnen aan vervuilde PFAS-houdende grond opgeslagen. Schiphol wil de vergunning hiervoor graag laten verlengen maar ruim 600 bewoners hebben bezwaar aangetekend bij de gemeente Haarlemmermeer.

PFAS kan zich ophopen in het menselijk lichaam. Het zijn chemische stoffen die worden gebruikt in bijvoorbeeld pannen, regenkleding en blusschuim. Via water, lucht en voedsel (groenten) kunnen ze zich in het lichaam ophopen, wat gevaarlijk is omdat het de kans op kanker vergroot. Dat is dan ook precies waar de omwonenden zich zorgen over maken.

PFAS op Schiphol

Ook in blusschuim zit PFAS. Op luchthavens worden veel brandoefeningen gehouden, waardoor de grond rondom vliegvelden vaak vol zit met PFAS. Op Schiphol kwam bovendien een enorme hoeveelheid van de giftige stof in de grond terecht toen er in 2008 per ongeluk een sprinklerinstallatie werd geactiveerd. Uiteindelijk moest 100 miljoen liter vervuild water tijdelijk worden opgeslagen in vijf bassins bij Schiphol-Oost. Deze bleken lek te zijn, waardoor de bodem en het grondwater ernstig werden vervuild. Nu zit Schiphol met die afgegraven grond. Hoewel de opslag van PFAS-houdende grond een beproefd concept is kan het ook fout gaan. De opslag van de vervuilde grond bleek namelijk in 2018 ook lek te zijn waardoor de stof de grond in sijpelde.