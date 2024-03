Passagier valt aan boord door de mand

Een Southwest-passagier maakte foto’s van andere instapkaarten om vervolgens op die manier een ander vliegtuig binnen te dringen.

De reiziger wilde 16 maart met Southwest Airlines vanuit Salt Lake City vertrekken in de richting van Austin. Echter, op de luchthaven bleek dat die vlucht volgeboekt was. De 26-jarige werd omgeboekt voor een vlucht die een dag later gepland stond. Dat alternatief was echter eveneens volgeboekt. Omdat hij toch graag snel naar Austin wilde vliegen, probeerde hij het met een vliegticket van een andere reiziger.

Foto’s van vliegtickets

De man liep vervolgens naar de vertrekhal van Delta Air Lines. Op beveiligingsbeelden van de luchthaven is volgens NBC News te zien dat hij met zijn telefoon foto’s maakte van instapkaarten van andere passagiers. Die afbeeldingen gebruikte de 26-jarige om uiteindelijk aan boord te gaan van Delta-vlucht 1683 naar Austin. De foto’s waren kennelijk scherp genoeg om uiteindelijk aan boord te komen. Eenmaal in het vliegtuig verstopte hij zich in een toilet. Later nam hij plaats op stoel 21F. Desgevraagd zei hij tegen de stewardess dat dit zijn zitplaats was. Na controle viel hij als verstekeling door de mand.

Andere reiziger ondervindt hinder

Het toestel keerde terug naar de gate waar de politie hem staande hield. Daar bleek ook nog eens dat een meisje, van wie vermoedelijk het gefotografeerde ticket was, problemen had met het scannen van haar boardingpass: zij zou volgens het systeem reeds aan boord zijn. Uit de beveiligingsbeelden blijkt dat haar instapkaart had gescand. De passagier wordt aangeklaagd voor het verstoren van de orde aan boord van een vliegtuig. Op een dergelijke overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.