Historische vliegtuigen worden klaargemaakt voor 80 jaar bevrijding

Op een bewolkte zaterdag in maart kwamen enkele tientallen liefhebbers van historische vliegtuigen bijeen op de vliegbasis Gilze-Rijen. De meesten zijn donateur van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV). Op uitnodiging zijn ze aanwezig voor de eerste ‘Flying Partner Dag’ van dit jaar.

Een paar keer per jaar organiseert de KLuHV zo’n donateursdag. Op een Flying Partner Dag kunnen de diverse toestellen van de Historische Vlucht meestal van dichtbij worden bekeken en gefotografeerd. Soms staat er een lezing op het programma, zoals vandaag over de B-25 Mitchell. Voor het eerst zullen tijdens een Flying Partner Dag ook enkele vliegtuigen een ‘engine run’ doen.

Een rokerige start van de Beech 18 van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht © Leonard van den Broek

Beech 18S van de KLuHV © Leonard van den Broek

Arjen van Dijk is Hoofd Opleiding van de KLuHV en vertelt hier over de Beech 18 © Leonard van den Broek

Engine run van Harvard B-118 © Leonard van den Broek

DeHavilland Canada DHC-2 Beaver van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht © Leonard van den Broek

Aloys Bodewes geeft uitleg over de DHC-2 Beaver © Leonard van den Broek

De geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht gaat ver terug. Na de oprichting in 1969, als ‘Stichting Vliegsport Gilze Rijen’, werd begonnen met de restauratie van een Harvard en Piper Super Cub. Na een paar jaar ging de stichting zich meer specifiek richten op het restaureren en luchtwaardig houden van (propeller)vliegtuigen die voorheen in dienst zijn geweest bij de luchtmacht. In 1998 ging de SVGR samen met de Dutch Spitfire Flight op in de Historische Vlucht van de Koninklijke Luchtmacht. In 2004 fuseerde de KLuHV met de ‘Duke of Brabant Air Force’, een stichting die sinds 1988 met een B-25 Mitchell vloog vanaf Eindhoven Airport. De B-25 Mitchell en Spitfire van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht © Leonard van den Broek

Tegenwoordig zijn de Spitfire en B-25 de pronkstukken van de KLuHV vloot. Verdeeld over meerdere hangaars wordt op Gilze-Rijen door de vrijwilligers van de Historische Vlucht hard gewerkt aan het in stand houden van de vloot oude vliegtuigen. In totaal omvat deze meer dan twintig toestellen, waaronder meerdere Fokker S-11’s, North American AT-6 Harvards en Piper L-21 Cubs. Het oudste vliegtuig van de KLuHV is een DH.82a Tiger Moth uit 1939, de jongste een Bellanca 8GCBC Scout uit 1974. De Bellanca wordt voornamelijk gebruikt als lesvliegtuig, om vliegers uren te laten maken op een staartwiel-toestel.

Twee L-21 Piper Cubs in de hangaar van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht © Leonard van den Broek

AT-16 Harvard B-118/PH-IIB © Leonard van den Broek

Ex-Canadese luchtmacht Beech 18S PH-KHV © Leonard van den Broek

DHC-2 Beaver S-9/PH-DHC © Leonard van den Broek

Generaal-majoor b.d. Theo ten Haaf is sinds 2023 voorzitter van de Historische Vlucht. Zijn laatste functie bij de Koninklijke Luchtmacht was commandant van het Nederlandse Special Operations Command. Eerder was hij helikoptervlieger op de Alouette III en Apache, en onder meer commandant van vliegbasis Soesterberg en vliegbasis Gilze-Rijen. Ten Haaf vertelt: “We worstelen nog steeds met de naweeën van de coronapandemie. We hebben lang niet kunnen vliegen en ook het onderhoud heeft toen een tijd stil gelegen. Zo is er mede door corona, bijna drie jaar weinig gebeurd aan Sarinah, onze B-25 Mitchell. De komende tijd wordt er uitvoering onderhoud gepleegd, we zijn nu bezig met de 100-uurs inspectie van de Mitchell. In het komende jaar krijgen de B-25, Spitfire, Harvard en Beech 18 prioriteit in de werkzaamheden.” De herinnering levend houden, dat ziet de stichting als één van de voornaamste doelen. “Volgend jaar vieren we 80 jaar bevrijding, daar willen we als Historische Vlucht met onze toestellen natuurlijk volop aan kunnen bijdragen!” In de komende jaren hoopt de voorzitter ook een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten van de Historische Vlucht: “Dit voorjaar hoop ik mijn type-rating te gaan halen op de Spitfire. Hiervoor moet ik wel naar Engeland, om daar te gaan lessen op een tweezits Spitfire T.9.”

B-25 Mitchell van de KLuHV in onderhoud © Leonard van den Broek

De linkervleugel van de B-25 © Leonard van den Broek

De stuurboordmotor van de B-25 Mitchell © Leonard van den Broek

Twee van de Fokker S-11’s in de onderhoudshangaar van de KLuHV © Leonard van den Broek

Defensie ondersteunt de KLuHV onder andere met een onderkomen voor de B-25. Deze staat nu in een onderhoudshangaar van de luchtmacht, waar elke dinsdagavond vrijwilligers aan het werk zijn. In de grote hangaar van de stichting wordt ook overdag gewerkt aan de vliegtuigen. “De meeste van onze techneuten zijn gepensioneerden, vaak ex-Fokker of ex-luchtmacht. ‘Jonge aanwas’ zijn we altijd naar op zoek, maar is niet makkelijk om te vinden. Een goede stageplaats faciliteren is niet zo eenvoudig, want je moet ze wel wat zinnigs te bieden hebben en ze goed kunnen begeleiden.”

Naast de vrijwilligers, zijn er ook de vele donateurs die de stichting een warm hart toedragen. Arjen Jongeling is hoofd communicatie van de Historische Vlucht en één van de organisatoren van de ‘Flying Partner Dag’. “Onze Flying Partners doneren jaarlijks een vast bedrag. Eens in de zoveel tijd onderzoeken we wat ze beweegt om de KLuHV te steunen. Daar komt steevast uit dat ze willen helpen ons vliegend historisch erfgoed te bewaren. En hoewel ze de flying partnerdagen en ons magazine Kontakt! zeer waarderen, gaat het ze primair om de steun die ze bieden. Ze hebben dan ook een echt luchtvaarthart, vaak omdat ze zelf in de luchtvaart of bij defensie werken, of omdat ze spotter zijn. Het mooiste moment van de dag vinden wij om bij het uitrijden iedereen persoonlijk te begroeten en dan al die blije gezichten te zien. Daar doe je het voor als vrijwilliger.”

DHC-2 Beaver op het platform van de KLuHV © Leonard van den Broek

Cockpit van Beaver PH-DHC © Leonard van den Broek

Beech 18S van de KLuHV tijdens engine run © Leonard van den Broek

Motorstart van de Beech 18S © Leonard van den Broek

Harvard AT-16 B-118 van de KLuHV © Leonard van den Broek

Harvard AT-16 B-118 van de KLuHV © Leonard van den Broek