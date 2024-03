Kluif voor Transavia op Eindhoven Airport

Om aan de natuurvergunning van Eindhoven Airport te voldoen, moet bij Transavia, Ryanair en Wizzair het roer grandioos om.

In 2023 ontving de luchthaven evenals een jaar eerder een vergunning voor het gebruik van het militaire vliegveld. Die laatste partij is verantwoordelijk voor de naleving daarvan. In de vergunning staat dat een vlootvernieuwing van 27 procent dient plaats te vinden. ‘We zien dit als opnieuw een stap in de vermindering van de geluidsbelasting’, schrijft Eindhoven Airport in het jaarverslag, dat deze week gepubliceerd is en is ingezien door het Algemeen Dagblad. Het jaarverslag vermeldt echter dat de huidige vloten pas een aandeel van 17 procent hebben in plaats van 27.

Luchtvaartmaatschappijen aan de bak

Grootgebruikers Transavia, Ryanair en Wizzair moeten de komende tijd dan ook flink aan de bak om aan die norm te voldoen. In december 2021 ging de KLM Group in zee met Airbus voor de aanschaf van tientallen vliegtuigen uit de A320- en A321neo-familie. Die moeten zorgen voor een geluidsreductie van 50 procent en een vermindering van het brandstofverbruik en CO2-uitstoot van 15 procent. Transavia ontving de eerste halverwege december vorig jaar en de verwachting is dat de tweede zich eind deze maand aandient. De A321neo’s zullen vanaf Eindhoven Airport ingezet worden op vluchten naar het Spaanse Barcelona en het Franse Nice.

Lagere havengelden

Daarnaast zette Ryanair volop in op de geplaagde Boeing 737 MAX. De low cost carrier maakte eerder bekend als gevolg van de vertraging bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer voor de komende zomer slechts 40 van de 57 bestelde machines te ontvangen. Het behalen van de doelen van Eindhoven Airport wordt daarmee op termijn een opgave. Wizzair maakt sinds 2022 gebruik van de A321neo-familie. Om de luchtvaartmaatschappijen te belonen voor het verjongen van hun vloten wil het vliegveld hen naar verluidt korting geven op de havengelden.