Passagier Alaska Airlines 737 MAX doet verhaal

Cuong Tran overleefde het incident met de losgeschoten plug van de Boeing 737 MAX van Alaska Airlines, omdat hij zijn veiligheidsgordel om had.

Tran stapte begin januari dit jaar in Portland aan boord van het toestel dat op weg ging naar Ontario. Hij nam plaats op stoel 27A, een plek dicht bij de deur die tijdens de vlucht losschoot als gevolg van losse bouten. Tran vertelt in een interview met de BBC dat een sterke luchtstroom druk op hem uitoefende die hem van zijn schoenen en sokken ontdeed. De luchtstroom zorgde er eveneens voor dat zijn benen richting het gat in de cabine werden gezogen waardoor zijn voeten kwamen vast te zitten. Dit resulteerde in letsel. Tran reisde met een vriend die naast hem zat en het geluid van de losgeschoten plug als een ‘oorverdovende explosie’ beschreef. Sommige gedupeerde passagiers kregen naar aanleiding van het incident met de 737 MAX begeleiding om met het trauma om te gaan.

Tran zat dicht bij de deur die losschoot © NTSB

Rechtszaak tegen betrokken partijen

Tran is een van de zeven inzittenden die een rechtszaak tegen de betrokken partijen aanspande, waaronder het geplaagde Boeing. Reden daarvoor is het oplopen van een ‘fysiek en psychologisch trauma’. De partijen worden aangeklaagd wegens nalatigheid, aansprakelijkheid voor productdefecten en het niet in staat zijn passagiers tegen schade te beschermen. ‘Onze cliënten, en waarschijnlijk elke passagier, hebben onnodig trauma opgelopen doordat Boeing, Spirit AeroSystems en Alaska Airlines er niet in zijn geslaagd de veilige en luchtwaardige toestand van het vliegtuig te garanderen’, legde Timothy A. Loranger, advocaat namens de gedupeerde 737 MAX-passagiers, voor bij het County Superior Court. De reizigers eisen een schadevergoeding.