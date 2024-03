Uitkomst voor KLM? ‘Het is heel frustrerend’

Ben Smith, topman van Air France-KLM, hoopt dat met het aantreden van Pieter van Oord, aankomende CEO van Schiphol, de Amsterdamse luchthaven een andere koers gaat varen.

Vanaf 1 juni neemt Van Oord het stokje over van Ruud Sondag die vanaf 2022 tot begin deze maand aan het roer stond van Schiphol. Sondag wilde de relatie met de omwonenden verbeteren en zette dan ook volop in op een krimp naar 440.000 vluchten. Die kwam er (voorlopig) niet van. Sondag was bovendien een voorstander van zowel een nachtsluiting als het weren van privéjets en vliegtuigen die veel geluid produceren. Met zijn beleid kwam hij niet alleen in de clinch met diverse luchtvaartmaatschappijen maar ging hij ook in tegen Europese en mondiale regels. Van Oord moet volgens Smith uitkomst bieden. ‘We moeten als sector met één stem spreken. Het is heel frustrerend om steeds weggezet te worden als de partij die vernieuwing zou tegenhouden. Want dat doen we niet. We investeren juist! Het is onverantwoordelijk KLM zo te beschadigen’, aldus de CEO van Air France-KLM in een interview met De Telegraaf.

Verduurzaming in plaats van krimp

KLM denkt dat het verduurzamen van de vloot in tegenstelling tot een krimp van Schiphol bijdraagt aan een geluidsreductie. ‘We investeren miljarden in een nieuwe vloot. De eerste toestellen zijn al geleverd, terwijl we niet eens weten waar we aan toe zijn op Schiphol’, zegt Smith. De luchtvaartmaatschappij haalde in 2020 de Boeing 747 uit haar vloot en trok de Dreamliners aan. Daarnaast verruilt KLM de komende jaren de 737-800NG voor de Airbus A320- en A321neo-familie. ‘Technologische ontwikkeling is de weg vooruit, krimp is dat niet. Mensen zullen blijven vliegen. En over vijftig procent minder herrie per nieuw toestel wordt geringschattend gedaan.’