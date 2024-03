Airbus viert 50 jaar Tornado

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat het prototype van de Panavia Tornado voor het eerst het luchtruim koos. Om de verjaardag van de Tornado te vieren kreeg een toestel van de Luftwaffe een speciaal kleurenschema.

Airbus Defence onthulde de straaljager op sociale media. 'Een lust voor het oog. De Luftwaffe en Airbus hebben zojuist voor een speciale gelegenheid in Manching een speciaal vliegtuig uitgerold: onze Tornado, voorzien van de speciale '50 Years First Flight'-kleurstelling'. Het toestel zal dit jaar onder andere te zien zijn op de ILA Berlijn, een grote Duitse beurs en vliegshow.



Op 14 augustus 1974 maakte het zijn eerste vlucht en sinds 1980 is het altijd operationeel geweest.

Van de 360 Tornado-gevechtsvliegtuigen die begin jaren ’80 aan Duitsland zijn geleverd, zijn er nu nog 88 operationeel. Deze zullen tussen 2025 en 2030 buiten dienst worden gesteld. 68 van de huidige operationele straaljagers worden vervangen door de F-35. Naar verwachting arriveren de eerste nieuwe vliegtuigen in 2027 in Duitsland. De taken van de overige twintig machines worden daarentegen hoogstwaarschijnlijk overgenomen door de Eurofighter.

Project

De Tornado begon als een gezamenlijk project van Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Eind jaren 60 ontstond bij meerdere Europese landen de behoefte aan een multifunctioneel inzetbaar gevechtstoestel. Nederland, België en Canada maakten in het begin ook deel uit van het samenwerkingsverband, maar haakten af vanwege andere wensen aan het ontwerp. Na het in kaart brengen van de wensen en behoeften kwamen de drie landen uiteindelijk samen in het ‘Multi Role Combat Aircraft 75’ (MRCA75) project. Het prototype maakte op 15 augustus 1974 zijn eerste vlucht. Drie jaar later kreeg het project de naam ‘Tornado’.