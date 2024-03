Mijlpaal voor Boom Supersonic

De technologiedemonstrator van Boom Supersonic maakte afgelopen week haar eerste vlucht. Supersonische snelheden werden nog niet gehaald.

Vrijdag koos de XB-1 voor het eerst het luchtruim. Tijdens de vlucht van twaalf minuten behaalde het toestel een maximale snelheid van ‘slechts’ 439 kilometer per uur en een hoogte van ruim 2 kilometer. De vlucht vond plaats vanaf Mojave Air & Space Port, in Californië. ‘Het team heeft hard gewerkt om op dit punt te komen en het zien van de vlucht van vandaag is een enorme prestatie voor ons allemaal’, aldus een van de testpiloten. De mijlpaal is tevens de eerste vlucht van een commercieel supersonische vliegtuig sinds de uitfasering van de Concorde in 2003. 3.22.24. XB-1 takes flight.



Today, Boom’s supersonic demonstrator aircraft, XB-1 safely and successfully executed its first flight at the Mojave Air and Space Port in Mojave, CA., flown by XB-1 Chief Test Pilot Bill “Doc” Shoemaker. Test Pilot Tristan “Geppetto” Brandenburg… pic.twitter.com/mSlS1u3A9e— Boom Supersonic (@boomaero) March 22, 2024

Boom presenteerde de XB-1 in 2020 voor het eerst aan het publiek. Het bedrijf wilde de rest van dat jaar gebruiken voor grondtests en in 2021 beginnen met testvluchten vanaf Mojave. De grote broer van de XB-1, de Overture, zou dan in 2025 gepresenteerd moeten worden. Naar verwachting wordt dat niet eerder dan 2026. Dit jaar wil Boom Aerospace haar ‘Overture Superfactory’ openen in North Carolina.

XB-1

De ruim twintig meter lange XB-1 heeft een langwerpige deltavleugel die volgens Boom zorgt voor stabiliteit bij lage snelheden zoals opstijgen en landen, maar tegelijkertijd efficiënt is bij hogere snelheden. Drie General Electric J85-15 turbojets, die in totaal meer dan 12.000 pond stuwkracht leveren, drijven het toestel aan, dat een topsnelheid zal hebben van ongeveer Mach 2.2. In combinatie met de inlaten en uitlaten, die zeer waarschijnlijk beschikken over een variabele geometrie, is de XB-1 een ontwikkelingsplatform dat bijdraagt aan de bewering van Boom dat de Overture “30 keer stiller zou kunnen zijn dan de Concorde.”