Onderzoek nadat Russische 737 grens passeert

Een Boeing 737-800 van Rossiya vloog afgelopen woensdagochtend zonder toestemming kort het Chinese luchtruim binnen. Daar zijn Russische vliegtuigen echter momenteel niet welkom.

Het toestel, registratie RA-73192, vertrok afgelopen woensdagochtend 9:15 uur lokale tijd, een halfuur later dan de planning voorschreef, in westelijke richting vanaf de luchthaven van Krasnoyarsk, een stad in het Oost-Siberische deel van Rusland. De 737 maakte zich op voor een binnenlandse vlucht naar Blagoveshchensk. De machine naderde na een vlucht van circa drie uur haar bestemming. Echter, boven Blagoveshchensk, dat grenst aan de Chinese stad Heihe, maakte de 737 een rondje. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel zich ongeveer een minuut in het Chinese luchtruim begaf. Russische luchtvaartmaatschappijen mogen zich wegens de westerse sancties, die de luchtwaardigheid van de vliegtuigen uit Rusland aantasten, (voorlopig) niet meer in China bevinden.

Kort passeerde de 737 van Rossiya de grens met China © Flightradar24.com

Kort rondje boven China

De Russische luchtvaartzender Aviatorshchina schrijft dat de 737 geen toestemming gekregen had om zich kortstondig over de grens te begeven. In sommige gevallen worden echter wel uitzonderingen (voor Russische luchtvaartmaatschappijen) gemaakt in luchtruimen waar ze zich om diverse redenen zoals sancties niet in zouden mogen begeven. Rossyia licht toe dat de piloten noodgedwongen die lus moesten maken, omdat de luchtverkeersleiding voorrang had gegeven aan een helikopteroperatie die zich op de vliegroute naar Blagoveshchensk bevond. Na het rondje lijnde de 737 op voor de luchthaven waar die drie uur en achttien minuten na take-off landde. Russische autoriteiten doen verder onderzoek naar hoe het kon dat de machine zich kort in het Chinese luchtruim begaf.