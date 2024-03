SAS zet deel A320neo’s aan de grond

SAS is genoodzaakt bijna twintig van haar A320neo-vliegtuigen tijdelijk uit dienst te nemen. De oorzaak zou bij de luchtvaartmaatschappij zelf liggen.

SAS liet afgelopen weekend weten dat een deel van haar Airbus A320neo-vloot niet kan vliegen. Zeker achttien toestellen moeten worden geïnspecteerd. Door het tijdelijk uit dienst nemen van de vliegtuigen kunnen er verstoringen ontstaan in het vluchtschema. De airline benadrukt dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft en dat passagiers en crew nooit gevaar liepen.

Volgens SAS moeten componenten van een drukregelaar grondig worden gecontroleerd. Het onderdeel wordt gebruikt om de druk in de cabine te monitoren en wanneer nodig aan te passen. In dit geval zou het niet om een technisch probleem gaan maar is de maatschappij verantwoordelijk voor de storing. Een woordvoerster van de airline bevestigde dat de huidige situatie werd veroorzaakt door een routinecontrole die niet binnen de geplande periode was uitgevoerd.

Problemen

Waarom de inspecties te laat werden uitgevoerd is niet duidelijk. Wel is bekend dat SAS al langere tijd kampt met hoofdzakelijk financiële problemen. Gedurende de coronacrisis zag de maatschappij haar passagiersaantallen fors afnemen, waarna het bedrijf geregeld te maken kreeg met pilotenstakingen. Bovendien heeft de airline last van de concurrentie vanuit low-cost maatschappijen. Om die reden ging SAS in juli 2022 in de Verenigde Staten een faillissementsbeschermingstraject in. Vorig jaar werd het reddingsplan voor de maatschappij goedgekeurd. Daarmee mag onder andere Air France-KLM zich de nieuwe eigenaar van de Scandinavische airline noemen.