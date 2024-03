Met airBaltic naar de Verenigde Staten?

AirBaltic heeft een verzoek ingediend bij het Amerikaanse ministerie van Transport (DoT). De airline onderzoekt of het vluchten naar de VS kan uitvoeren.

In het verzoek vraagt airBaltic om toestemming voor het uitvoeren van charter- of lijnvluchten naar de Verenigde Staten. Momenteel mag de luchtvaartmaatschappij alleen vluchten naar de VS verkopen als onderdeel van een Codeshare-overeenkomst. De airline heeft momenteel een dergelijke overeenkomst met Delta Airlines en Icelandair.

Vanaf waar airBaltic de vluchten zou willen uitvoeren is nog niet bekend. Met de huidige vloot van de maatschappij zijn rechtstreekse vluchten vanaf de Baltische Staten onmogelijk. De Airbus A220 zou vanuit een van de Staten minstens één tussenstop moeten maken om de VS te bereiken. De airline vermeldt daarom ook de Open Skies-overeenkomst in het verzoek aan het DoT. Die overeenkomst zou de mogelijkheid bieden vluchten vanuit andere landen naar de VS uit te voeren. De A220 zou veel bestemmingen namelijk wel rechtstreeks kunnen bereiken vanaf luchthavens in landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Onderzoeken

AirBaltic bevestigt dat er een verzoek is ingediend, maar wil er niet veel kwijt. ‘De aanvraag is ingediend om de mogelijkheden van de luchtvaartmaatschappij in deze markt te onderzoeken en om de nodige documenten te beveiligen als de plannen zouden worden bevestigd’, aldus een woordvoerder van de airline.