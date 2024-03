Red Wings op pad met Tupolev Tu-204

In 2018 voerde de Tupolev Tu-204 voor het laatst passagiersvluchten uit voor Red Wings. Daarna werden de machines opgeslagen. Een van de toestellen is nu weer operationeel.

Red Wings haalde een Tu-204, registratie RA-64043, begin dit jaar uit de mottenballen. De afgelopen twee maanden werd het toestel klaargemaakt om passagiersvluchten uit te voeren. Zo werden onder andere de motoren gereviseerd en defecte of verouderde onderdelen vervangen. Ook is het interieur van de machine volledig vernieuwd. Het toestel biedt nu plaats aan 210 passagiers. Zondag voerde het voor het eerst sinds jaren weer een commerciële vlucht uit.

De Tu-204 is het tweede gereviseerde vliegtuig dat Red Wings in gebruik neemt. Eind 2023 maakte ook een Tupolev Tu-214 haar rentree bij de maatschappij. De machine, registratie RA-64518, werd in 2009 afgeleverd aan Transaero. In 2015 verkaste de Tu-214 naar Red Wings, maar na twee jaar kwam die terecht in de opslag in Kazan. Op 28 december werd het toestel overgedragen aan Red Wings. De verwachting is dat de luchtvaartmaatschappij de komende tijd nog zes Tu-204’s en Tu-214’s in ontvangst neemt. Eerder verwelkomde Sky Gates, de dochteronderneming van Red Wings, een gerestaureerde Ilyushin II-96-400.

Sancties

Sinds de Russische invasie en de daarmee gepaarde westerse sancties, rest Rusland niets anders dan de zelf ontwikkelde machines van stal te halen. Het Kremlin gaf de nationale luchtvaartindustrie opdracht niet alleen de vliegtuigproductie van onder meer de Superjet 100 en MS21 op te schroeven, maar ook oudere machines weer luchtwaardig te maken. Voor dat laatste trok de Russische overheid omgerekend 270 miljoen euro uit. Dat geld wordt gebruikt om acht Tupolev Tu-204’s en Tu-214’s, twee Ilyushin Il-96’s en één Antonov An-124 weer gebruiksklaar te maken.