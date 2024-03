Royal Jordanian binnenkort met ander vliegtuig naar Maastricht

Royal Jordanian vloog jarenlang met een Airbus A310F tussen Amman en Maastricht. Dit jaar wordt de machine vervangen.

Maandag onthulde de Jordaanse luchtvaartmaatschappij het eerste nieuwe vrachttoestel, een omgebouwde Airbus A321. De bijna vijftien jaar oude machine, registratie JY-RAZ, begon haar operationele carrière in 2009 als passagiersvliegtuig bij British Midland. Toen die maatschappij drie jaar later door British Airways werd overgenomen verhuisde de Airbus mee. Vorig jaar werd het toestel omgebouwd tot vrachtvliegtuig in Singapore. De A321 zal vanaf deze zomer onder andere worden ingezet op vluchten naar Maastricht Aachen Airport. De nieuwe A321P2F van Royal Jordanian © Royal Jordanian Airlines

Tot juli 2023 werden de vluchten tussen Amman en Maastricht altijd uitgevoerd door een Airbus A310 van Royal Jordanian. Het toestel, registratie JY-AGQ, is inmiddels ruim 36 jaar oud en is aan vervanging toe. De machine was een van de vaste gasten op Maastricht Aachen Airport en voerde meerdere keren per week vluchten uit naar Nederland. De maatschappij nam de A310 vorig jaar uit dienst. Wat er precies mee gaat gebeuren is onduidelijk al lijkt de kans groot dat het vliegtuig wordt ontmanteld.

A330

Volgend jaar wil Royal Jordanian een tweede Airbus A321P2F in gebruik nemen om haar vrachtvloot nog verder uit te breiden. Ook neemt de luchtvaartmaatschappij later dit jaar een omgebouwde Airbus A330 in ontvangst. Dat toestel is in principe bedoeld om de A310 te vervangen. Naar verwachting zal die ook een deel van de vluchten naar Maastricht uit gaan voeren.