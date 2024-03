A330 onderweg naar Schiphol nog steeds aan de grond

Een Airbus A330-900 van Delta Air Lines verloor zondagmiddag op weg naar Schiphol vlak na vertrek een paneel van de motorophanging.

Het toestel, registratie N405DX, steeg 16:45 uur lokale tijd op vanuit Salt Lake City (Verenigde Staten). Na vertrek zou het engine pylon panel volgens Simple Flying van de linkermotor zijn losgeraakt. Het paneel draagt als het ware bij aan de verbinding tussen enerzijds de motor en anderzijds de vleugel. Ondanks dat klom de A330 naar een hoogte van 35.000 voet. Ten noorden van de Verenigde Staten besloten de piloten om te keren in de richting van de luchthaven van vertrek. Vlak na de draai beval de luchtverkeersleiding de vliegers geleidelijk te dalen. Op een hoogte van circa 20.000 voet zette de A330 de omkeer voort. Uiteindelijk landde de machine bijna drie uur na take-off veilig op dezelfde baan als waarvan die vertrokken was.

Nadat het engine pylon panel verloren ging, keerde de A330 van Delta om © Flightradar24.com

Andere A330 ingeschoten

Op de luchthaven van Salt Lake City verlieten de passagiers het vliegtuig, waarna Delta een ander toestel regelde. De luchtvaartmaatschappij schoot een vergelijkbaar toestel in, registratie N419DX. De A330 zou een dag later als DL9906 de lucht in gaan. Het vliegtuig arriveerde na een vlucht van ongeveer negen uur op de Polderbaan. Twee dagen later, vanochtend, keerde dat terug naar New York JFK. De A330 met het technisch mankement staat echter vandaag de dag nog steeds aan de grond op Salt Lake City. Wat de precieze schade is, is niet bekend. Wanneer het toestel haar rentree in het luchtruim gaat maken, is eveneens onduidelijk.