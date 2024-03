Air France-KLM opent nieuwe ‘terminal’ in Brussel

Air France-KLM nam gisteren de gerenoveerde Air&Rail Terminal op station Brussel-Zuid in gebruik.

De Air&Rail Terminal is uitgerust met een lounge voor reizigers. In de terminal, die geopend werd door Marjan Rintel, CEO van KLM, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU en François Sénémaud, Franse ambassadeur in België, kunnen reizigers wachten op de trein, de Eurostar en/of TGV INOUI, naar Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. ‘We zijn trots op onze continue investering in het Air&Rail product. We blijven ons volledig inzetten voor een soepele klantreis, waardoor de trein een steeds beter alternatief biedt voor korte-afstandsvluchten binnen Europa’, aldus Marjan Rintel, CEO van KLM, in een verklaring. Today, #AirFrance and #KLM inaugurated their new Air&Rail Terminal in Brussels. It reflects both airlines’ commitment to offering the best experience to customers connecting by rail to @parisaeroport and @Schiphol airports. pic.twitter.com/hyGmZgmkaX— Air France-KLM Group (@AirFranceKLM) March 26, 2024

Air&Rail

Het Air&Rail-concept zet in op een (verdere) samenwerking tussen de trein en het vliegtuig. Met een enkele boeking wordt de treinreis naar Nederlandse en Franse luchthavens gecombineerd met een vlucht. KLM-reizigers die opstappen op dat eerste vliegveld kunnen 30 uur van tevoren online inchecken voor hun volledige reis. 30 minuten voor vertrek kunnen klanten op locatie inchecken. Leden van het Flying Blue hebben de mogelijkheid te sparen voor Miles, voorrang krijgen bij het inchecken en toegang tot de Eurostar Lounge op station Brussel-Zuid.

Hogesnelheidstreinen

Het aanbod betreft sinds de introductie in 2001 meer dan 4.500.000 zitplaatsen op 93.000 hogesnelheidstreinen tussen Nederland, België en Frankrijk. ‘We werken nauw samen met onze partners om het Air&Rail aanbod voor onze klanten te optimaliseren voor onze klanten, die kunnen kiezen uit meer dan 300 bestemmingen wereldwijd via Parijs-Charles de Gaulle en Schiphol’, zegt Rintel. Het is de bedoeling dat komende zomer een zevende dagelijkse hogesnelheidsdienst op het traject tussen Brussel-Zuid en Parijs Charles de Gaulle geïntroduceerd wordt.