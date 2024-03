Asiana stelt laatste 747 buiten dienst

Asiana Airlines nam maandag als een van de laatste luchtvaartmaatschappijen afscheid van de Boeing 747-400 in passagiersconfiguratie.

De Zuid-Koreaanse airline zette eigenlijk in 2022 haar laatste passagiersversie van de Jumbojet al aan de kant. Enkele maanden later volgde het besluit om de Boeing 747, registratie HL7428, toch weer in gebruik te nemen. De afgelopen anderhalf jaar voerde het toestel volop commerciële vluchten uit voor Asiana en deed zowel binnenlandse als buitenlandse bestemmingen aan. Maandag landde het toestel voor de laatste keer in Seoel en werd bij de gate begroet met een watersaluut. Asiana Airlines operates its last ‘Queen of the Skies’ 747-400 flight as the jumbo jet landed at Seoul Incheon Airport for the final time. pic.twitter.com/AfHsEG1IuN— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 25, 2024

De afgelopen weken vloog de machine uitsluitend tussen Taipei en Seoel. Asiana nam in die tijd gepaste afscheid van de 747 met een bijzondere actie. Op alle vluchten van de Jumbojet werden tickets met dertig procent korting aangeboden, ter ere van de legendarische geschiedenis van het vliegtuig. HL7428 vloog haar hele leven lang, bijna 26 jaar, voor Asiana. De airline stapt overigens niet helemaal af van de Jumbo. In de vrachtsector gebruikt het bedrijf nog steeds tien 747’s. Deze toestellen worden over de hele wereld ingezet en zijn met regelmaat te zien op de luchthavens van Frankfurt en Brussel.

Lufthansa

Er zijn nog maar weinig maatschappijen die de 747-400 voor passagiersvluchten inzetten. De grootste gebruiker op dit moment is Lufthansa. Zij namen acht 747-400’s opnieuw in gebruik als reactie op de snel groeiende vraag naar vliegtickets en de forse vertraging van het Boeing 777X-programma.