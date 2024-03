Brussels Airport verwelkomt nieuwe maatschappijen

Maar liefst zes luchtvaartmaatschappijen dienen zich vanaf komende maanden nieuw aan op Brussels Airport.

Het gaat om Singapore Airlines, Juneyao Air, Cyprus Airways, Widerøe, Amelia en Wizz Air. Die eerste verbindt de Belgische hoofdstad met Singapore, terwijl die tweede vanaf dezelfde luchthaven het Chinese Shanghai aan doet. Het Noorse Widerøe vliegt vanaf halverwege april twee keer per week vanaf Bergen en het Franse Amelia verbindt Brive-la-Gaillarde, een gemeente ten noorden van Toulouse, met Brussels Airport. Tot slot vliegt Wizz Air op en neer vanuit Boedapest (Hongarije).

Uitbreiding

Behalve de nieuwkomers breiden eveneens andere luchtvaartmaatschappijen die al gebruik maken van Brussels Airport uit. Brussels Airlines zag haar slot van het Deense Billund echter in rook opgaan ten behoeve van KLM, maar herintroduceert wel vluchten naar het Poolse Krakau en het Keniaanse Nairobi. Air Arabia breidt haar netwerk vanaf de Belgische hoofdstad uit met een vlucht naar Tetouan en Rabat, beide in Marokko. United Airlines schroeft de frequentie naar New York Newark op, terwijl de Canadese luchtvaartmaatschappijen Air Canada en Air Transat uitbreiden op bestemmingen in hun thuisland.

Totaal aanbod

Daarmee komt het aantal bestemmingen vanaf Brussels Airport naar Noord-Amerika uit op 37, wel te verstaan Newark, Chicago, Washington in de Verenigde Staten en Montreal en Toronto in Canada. In Midden-Amerika betreft het Punta Cana, Cancun en Montego Bay. In Azië worden Beijing, Shenzhen, Shanghai, Tokyo, Singapore, Abu Dhabi, Doha en Dubai bediend. Tevens verbinden Brussels Airlines en Ethopian Airlines Brussels Airport met diverse steden in Afrika.