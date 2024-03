CFO Transavia kritisch bij ontvangst tweede A321neo

Transavia heeft gisteren de tweede Airbus A321neo in ontvangst genomen. Het nieuwe toestel landt vandaag op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij vervangt komende jaren de volledige Boeing-vloot. De CFO van het bedrijf had nog een kritische boodschap voor politiek Den Haag.

De tweede A321neo van Transavia landt vandaag op Schiphol. In december werd de eerste A321neo, de PH-YHZ, overgedragen. Drie maanden later volgt nu het tweede exemplaar: de PH-YHY. Pieter Wensveen, de CFO van Transavia, kreeg het nieuwe vliegtuig gisteren officieel overgedragen bij Airbus in Hamburg. Daar sprak hij nog bezorgd over het perspectief voor luchtvaartmaatschappijen in Nederland: ‘De luchtvaartsector staat voor een enorme opgave om schoner, stiller en zuiniger te vliegen. Daar investeren we miljarden in. De nieuwe toestellen zijn significant stiller. De komende zeven jaar wordt de hele vloot vernieuwd. Maar dat kan alleen als er ook perspectief blijft voor de luchtvaart. Voor deze zomer hebben wij al zes Airbussen in de vloot zitten. Deze zomer wordt al een vijfde van de nachtvluchten van Transavia door de nieuwe Airbussen uitgevoerd. Eind dit jaar hebben we er acht en volgend jaar is meer dan de helft van al onze vloot op Schiphol vernieuwd en dus meer dan 50 procent stiller. Dat is ook ruim beter dan de norm vanuit de overheid.”

Eind 2021 plaatste Air France-KLM een order voor 100 vliegtuigen uit de Airbus A320neo-familie – met de optie om nog eens 60 vliegtuigen aan te schaffen. Deze bestelling is bedoeld om de vloot van Transavia Nederland, Transavia Frankrijk en KLM te vernieuwen en uit te breiden. De order omvat zowel Airbus A320neo als Airbus A321neo vliegtuigen.