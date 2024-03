COMAC optimistisch over widebody

De ontwikkeling van de eerste widebody van de Chinese vliegtuigbouwer COMAC bevindt zich in een ‘vergevorderde ontwerpfase’. Dat meldt het staatsbedrijf deze week.

De Chinese vliegtuigbouwer COMAC heeft zich eerder deze week optimistisch uitgelaten over de ontwikkeling van de C929. Het is voor het eerst dat het bedrijf iets loslaat over de voortgang sinds Rusland in 2023 zich terugtrok uit de Chinees-Russische joint venture die aan de wieg stond van het vliegtuig dat voorheen bekend stond als de CR929.

De Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) heeft de laatste jaren zwaar geïnvesteerd in haar poging om door te dringen in de passagiersvliegtuigmarkt die gedomineerd wordt door Westerse vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus. Tot dusver heeft COMAC de C919 en de ARJ21 op de markt gebracht maar van een toestel voor de lange afstand is het nog niet gekomen. Deze C929 bevindt zich volgens Zhang Xiaoguang, marketingdirecteur van COMAC, wel in een vergevorderde ontwerpfase. Dat deelde hij met de pers in Shanghai op dinsdag.

De C929 van COMAC komt er volgens de planning in drie varianten. De -500 zal 250 passagiers vervoeren in drie klassen met een bereik van 14.000 km (7.560 nm), de -600 zal 280 zitplaatsen hebben en een bereik van 12.000 km (6.480 nm), en de -700 zal 320 passagiers over 10.000 km (5.400 nm). Naar wanneer de toestellen op de markt komen blijft het nog altijd gissen.