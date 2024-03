Europese Commissie en Nederland in beroep

De Europese Commissie gaat tegen de uitspraak van de Europese rechter in beroep. De uitspraak, die begin dit jaar gedaan werd, verklaarde de coronasteun van de overheid onterecht. Nederland sluit zich aan bij het beroep.

Het Europees Hof zette in februari een streep door de goedkeuring van de Europese Commissie aan staatssteun voor KLM. De Europese Commissie is het daarmee oneens en gaat in beroep. De Nederlandse overheid gaat dit beroep steunen, aldus demissionair Minister van Financiën Steven van Weyenberg. Meer wil hij er op dit moment niet over kwijt.

De zaak die door Ryanair aangespannen werd tegen Air France-KLM leidde op 7 februari tot de uitspraak dat KLM de 3,4 miljard euro aan staatssteun niet had mogen ontvangen. Volgens de rechter had de commissie beter moeten uitzoeken of de financiële steun enkel en alleen bij KLM terecht kwam en dat Air France er niet ook van profiteerde.

De uitspraak leidde ertoe dat de steun nietig verklaard werd. Hoe de uitspraak zich in de praktijk realiseert, is nog onbekend. De steun van 3,4 miljard euro bestond immers uit een garantie voor een staatslening en een banklening, die inmiddels zijn terugbetaald aan de overheid.

De zaak tegen KLM was niet de enige lopende zaak op dit gebied. Het Europees Hof oordeelde ook in zaken tegen Air France en Lufthansa dat beide onterecht staatssteun hadden ontvangen. Deze zaken werden allebei aangespannen na klachten van Ryanair over oneerlijke concurrentie.