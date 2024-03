XR: Optreden in Eindhoven ‘buitenproportioneel’ 

Extinction Rebellion-demonstranten zijn van mening dat de politie te ver is gegaan afgelopen zaterdag bij het protest dat XR voerde in Eindhoven. Zo sloeg de politie zonder reden met de wapenstok tegen de armen, benen en zelfs op het hoofd van een demonstrant.

In een video is te zien hoe de politie met wapenstokken de demonstranten probeert tegen te houden. De demonstranten probeerden over de Spottersweg richting de zijkant van de luchthaven te lopen waar de privéjets op het Eindhovense vliegveld staan. Zij hadden echter alleen toestemming om bij de terminal van de luchthaven actie te voeren.

XR-activist ‘Marijn’ komt tot de conclusie dat de agenten zo snel begonnen te slaan omdat ze nog niet op volle sterkte waren. Volgens Marijn, die ook het aanspreekpunt van de politie is, loste zij dit op met wapenstokken. Hij geeft aan dat twee XR-activisten op het hoofd zijn geraakt, resulterend in ten minste één hoofdwond. Het is vooralsnog onduidelijk wat hun vervolgstappen zijn.

De politie wijst naar de marechaussee als het gaat om regie. Zij geeft aan dat de marechaussee afgelopen zaterdag de touwtjes in handen had. De politie wijst mensen die zich niet kunnen vinden in het optreden erop dat zij een klacht kunnen indienen of aangifte kunnen doen.

De marechaussee liet zaterdag weten dat de activisten op weg waren om het terrein van de luchthaven te betreden. Dit lukte XR vorig jaar ook en de marechaussee wilde dat ditmaal voorkomen. Volgens Marijn is dit onzin en liepen de demonstranten vredig richting het hek. Zij hadden niks doorbroken en waren slechts vredig aan het demonstreren. Hij noemt het geweld bij het optreden van de politie ‘buitenproportioneel’. Bij het protest werden dertig mensen aangehouden, zij waren dezelfde avond alweer op vrije voeten.

In de Eindhovense gemeenteraad laat de Partij voor de Dieren weten geschrokken te zijn. Zij stelde dinsdag vragen aan Jeroen Dijsselbloem, de burgemeester van Eindhoven. Hij geeft aan nog geen conclusies te willen trekken en de situatie omtrent XR eerst te willen evalueren voordat hij hierover uitspraak wil doen.