Emirates A380 beschadigd op Russische luchthaven

Een Airbus A380 van Emirates kwam op luchthaven Moskou Domodedovo in botsing met een grondvoertuig.

Het toestel, registratie A6-EDM, arriveerde woensdagmiddag na een vlucht van vier uur en 45 minuten rond de klok van 13:15 uur lokale tijd vanuit Dubai International Airport. Op het platform in Moskou maakte de A380 zich klaar voor de terugvlucht. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen is te zien dat onder het toestel een geel grondvoertuig kwam vast te zitten. De foto’s geven weer dat de schade aan de buik van de Superjumbo aanzienlijk is. Tijdens de botsing zaten geen passagiers aan boord. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak van de botsing is. Emirates A380 significantly damaged by a ground service vehicle at Moscow Domodedovo Airport. The driver was not injured in the incident. pic.twitter.com/mmE9qIdyFX— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 27, 2024

Ondergebracht op andere vlucht

De A380 zou aanvankelijk 16:35 uur als EK134 weer in de richting van Dubai vertrekken. Die vlucht werd geannuleerd. ‘Alle gedupeerde passagiers zijn omgeboekt op een latere Emirates-vlucht’, zegt een woordvoerder van Emirates in een verklaring aan Paddle Your Own Kanoo. De luchtvaartmaatschappij heeft de mogelijkheid haar reizigers op drie dagelijkse vluchten tussen Dubai en Moskou Domodedovo Airport onder te brengen. ‘Emirates betreurt het eventuele ongemak. De veiligheid van haar passagiers en bemanning is van het allergrootste belang’, Vandaag de dag staat de machine volgens gegevens van Flightradar24 nog steeds aan de grond. Het is onduidelijk wanneer die weer de lucht in gaat. Gespeculeerd wordt dat het toestel nog enige tijd in Moskou zal blijven staan voor reparatiewerkzaamheden.

Halverwege januari dit jaar botste een auto tegen de motor van een A320 van het Australische Jetstar. Op foto’s was te zien dat vooral de auto schade opgelopen had.