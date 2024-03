Haarlemmermeer wil alsnog onderzoek PFAS

De gemeenteraad Haarlemmermeer wil extra onderzoek naar de opslag van met PFAS vervuilde grond op Schiphol. Vijf partijen in de raad komen met een motie.

Op het terrein van Schiphol wordt al jarenlang honderdduizenden tonnen aan vervuilde PFAS-houdende grond opgeslagen. Schiphol wil de vergunning hiervoor graag laten verlengen maar ruim 600 bewoners hebben bezwaar aangetekend bij de gemeente Haarlemmermeer. Tijdens een eerdere informatieavond, die hierop werd georganiseerd door de gemeente, zijn bewoners verkeerd voorgelicht door de omgevingsdienst. Deze suggereerde ten onrechte dat de gezaghebbende Commissie MER geen milieueffectrapportage nodig zou vinden voor de gifopslag. Het blijkt echter dat de commissie niet eens geraadpleegd is geweest. De raad wil dit dus nu alsnog.

Een motie die door GroenLinks, PvdA, Eén Haarlemmermeer, Forza en Sociaal Rechts wordt ingediend, is gericht op het waarborgen van de juiste procedures en transparantie met betrekking tot milieueffectrapportages (MER) met betrekking tot de opslag van PFAS bij Schiphol. De motie streeft ernaar het college van de gemeente op te dragen om de Commissie MER in te schakelen en Schiphol te verplichten alsnog een milieurapportage op te stellen voor de gifopslag.

PFAS

PFAS kan zich ophopen in het menselijk lichaam. Het zijn chemische stoffen die in verschillende producten voorkomen. Via water, lucht en voedsel (groenten) kunnen ze zich in het lichaam ophopen, wat gevaarlijk is omdat het de kans op kanker vergroot. Dat is dan ook precies waar de omwonenden zich zorgen over maken. Hoewel de opslag van PFAS-houdende grond een beproefd concept is kan het ook fout gaan.