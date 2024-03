KLM-reiziger de gevangenis in

Deze week oordeelde de rechter dat een passagier die aan boord van een KLM-vlucht een medereiziger in zijn arm beet een gevangenisstraf van drie maanden te wachten staat.

De rechter stelde dat de Pool ‘uiterst verderfelijk’ handelde en wel zodanig dat de vliegveiligheid in het geding kwam. ‘Je zal er maar zitten. Als zoiets op straat gebeurt, is het al eng. Laat staan dat zoiets in een vliegtuig gebeurt’, aldus de rechter volgens NH Nieuws. Hij ging mee in de straf die de officier van justitie geëist had. De drie Argentijnen met wie de Pool op de vuist ging, worden echter niet vervolgd.

Verklaringen van cabinepersoneel en reizigers

Uit verklaringen van zowel bemanningsleden als passagiers blijkt dat de situatie zeer heftig van aard was. Een stewardess vertelde dat tijdens het voorval ‘geschreeuwd en geduwd’ werd en dat de vier vechtjassen ‘op elkaar sprongen en naar elkaar uithaalden’. ‘Ik dacht dat de schreeuwende man een terrorist was. Het Spaanse geschreeuw klonk angstaanjagend’, zei ze. Sommige passagiers schrokken zodanig van de situatie dat ze in de cabine naar een plek zochten ver verwijderd van de vechtpartij. Doelend op de Pool zegt een Argentijnse die eveneens aan boord zat: ‘Hij schold de man die voor hem zat uit voor klootzak en toen sloeg de vlam in de pan.’

Stoel naar achter

De boel liep tijdens een KLM-vlucht vanuit Buenos Aires naar Schiphol uit de hand toen een van de drie samen reizende Argentijnse passagiers de leuning van zijn stoel naar achteren zette. De Pool wond zich daarover op en ging algauw met de Argentijnen op de vuist. Tijdens de vechtpartij beet hij in de arm van een van de Argentijnse reizigers. Omdat de veiligheid in het geding leek te komen, maakte de piloot de copiloot wakker voor assistentie. Een reiziger met een achtergrond als legerofficier hield de man de rest van de vlucht in de gaten.

Tegenwoordig grijpt KLM strenger in bij agressie aan boord.