Toch Russisch? Southwind Airlines verbannen uit EU

Geen starts, geen landingen, geen overvluchten. De Europese Unie heeft Southwind Airlines met onmiddellijke ingang uit haar luchtruim verbannen.

Is Southwind Airlines echt Turks? Dit onderzocht het Finse Verkeersagentschap Traficom. En ze kwam tot een duidelijke conclusie. De belangrijkste eigendomsbelangen en de feitelijke controle over de Turkse vakantievliegmaatschappij lagen niet in Turkije. ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat de luchtvaartmaatschappij verbonden is met Russische actoren’, aldus de Finnen.

Als gevolg daarvan verleende Finland Southwind Airlines geen toestemming voor vluchten tussen Antalya en Helsinki. Daarna rees de vraag hoe andere Europese landen zouden reageren op de Finse bevindingen. Want in het vluchtschema van Southwind Airlines staan deze zomer ook vier Europese landen. In Duitsland wilde de Turkse vakantievliegmaatschappij bijvoorbeeld Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München en Stuttgart aandoen. Ook stond Heraklion in Griekenland op het vluchtschema. Maar dat gaat niet door. Want de EU gaat mee in de besluitvorming van de Finnen en heeft een onmiddellijk vliegverbod voor de maatschappij uitgevaardigd.

Brussel gisteren (28 maart) de lidstaten geïnformeerd dat Cortex Havacilik Ve Turizm Ticaret -de officiële bedrijfsnaam van Southwind Airlines- een algeheel vliegverbod heeft opgelegd. Dit gebeurt via artikel 3d van Verordening Nr. 833/2014 van 31 juli 2014. Deze regelt sancties in verband met de Russische aanval op Oekraïne. De maatregel geldt met onmiddellijke ingang en is zeer strikt. Als een vliegtuig van Southwind Airlines momenteel op een Europese luchthaven zou staan, zou het dan ook niet meer mogen opstijgen. Op dit moment lijkt het echter niet zo te zijn dat er vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij in de EU zijn.