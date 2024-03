De hoogstgelegen luchthaven van Europa | Foto’s

Diep verscholen in de Zwitserse Alpen ligt in het Engadin in het kanton Graubünden de hoogstgelegen luchthaven van Europa. Het is het dal van de rivier de Inn, waar ze de vierde officiële taal spreken van Zwitserland: Reto-Romaans. Op het vliegveld is doorgaans weinig te beleven. Er staan een paar helikopters en een bizprop gebaseerd en er is een (zweef)vliegclub. Dat is het wel zo’n beetje. In de winterperiode komt Engadin Airport echter tot leven. Dat heeft te maken met de nabijheid van een prachtig wintersportgebied, de mondaine plaats Sankt Moritz en in het oog springende evenementen. Up in the Sky bracht onlangs een paar uurtjes door op deze fraai gelegen luchthaven.

Hoogstgelegen?

Eerst maar eens die claim ‘hoogstgelegen luchthaven van Europa’. Klopt dat eigenlijk wel? Engadin Airport ligt bij de plaats Samedan op een hoogte van 1.707 meter boven de zeespiegel. Er zijn vliegvelden die hoger liggen, zoals Courchevel en Méribel in de Franse Alpen. De altiports liggen op een hoogte van respectievelijk 2.010 meter en 1.717 meter en beschikken beide over een verharde baan met een lengte van slechts 550 en 406 meter. Niet geschikt dus voor straalvliegtuigen en in de ogen van Engadin Airport dus geen volwaardige internationale luchthavens.

Cijfers

Wie kijkt naar de cijfers van Engadin Airport ziet in alle opzichten een gestage groei. Alleen corona zorgde voor een kleine dip. Het aantal vliegbewegingen steeg in negen jaar tijd van 14.000 naar bijna 18.000. Het grootste gedeelte daarvan komt op naam van helikopters. De private jets zorgden in 2022 voor 3.300 vliegbewegingen. Negen jaar geleden waren dat er nog maar 1.800. Het regionale vliegveld en het restaurant Intersection worden gerund door in totaal 35 medewerkers. Twee Mercedes-blusvoertuigen zorgen voor brandweerdekking. Sinds 2015 draait de luchthaven niet meer met verlies.

Aankomst Pilatus PC-24 © Remco de Wit

Overvol platform © Remco de Wit

Gebaseerde AS350 van Heli Bernina © Remco de Wit

Drie van de 35 medewerkers © Remco de Wit

Bizprop en bizjet © Remco de Wit

Pilatus PC-12 © Remco de Wit

Sportvliegtuigjes zijn hier in de winter een uitzondering © Remco de Wit

Je staat heel dicht op de actie © Remco de Wit

Agusta AW109SP van Rega © Remco de Wit

Op de terugweg naar Amerika © Remco de Wit

Uitdaging

Engadin Airport is in de winter regelmatig gesloten in verband met de weersomstandigheden. Vliegtuigen moeten dan bijvoorbeeld uitwijken naar Zürich, Lugano of Milaan. Het vliegveld is omgeven door bergen van 3.000 meter hoogte. Tel daarbij op de ijle lucht en de onvoorspelbare wind en je begrijpt dat het een flinke uitdaging vormt voor de VFR-vliegers. De baan is 1.800 meter lang waardoor het mogelijk is voor toestellen ter grootte van een Boeing 737 om het vliegveld bij Samedan te bezoeken. Het gaat dan vrijwel altijd om Boeing Business Jets of Airbus Corporate Jets.

Gebaseerd

Op Engadin Airport is slechts een handjevol vliegtuigen en helikopters gebaseerd. Heli Bernina opereert drie wentelwieken van het type AS350B3e Ecureuil. Swiss Helicopter doet hetzelfde maar dan met een enkel exemplaar. Genoemde helikopters maken soms gebruik van een heliport bij Sankt Moritz-Bad. Een Agusta AW109SP van de Zwitserse reddingsorganisatie Rega heeft eveneens Samedan als thuisbasis. Op Engadin Airport is ook Air Corviglia gehuisvest. Het bedrijf maakt gebruik van een Pilatus PC-12. Tot slot zijn er enkele sport- en zweefvliegtuigen gestationeerd.

Wisseldag

De drukte op het Zwitserse vliegveld vindt in de wintermaanden vooral plaats in de weekenden, rondom de feestdagen en helemaal tijdens grote evenementen. De zaterdag is voor de Zwitsers traditioneel de wisseldag. Gasten gaan en komen, ook door de lucht. Sankt Moritz is van oudsher bekend als wintersportplaats voor de ‘rich and famous’. De elite laat zich het liefst vervoeren via een private jet. Op Engadin Airport arriveren de rijken der aarde rechtstreeks uit Amerika per Gulfstream. Opvallend is dat ook veel bizjets en bizprops op bezoek komen uit andere Europese wintersportbestemmingen in Oostenrijk, Frankrijk en Italië.

Bell 429 van Heli Alps © Remco de Wit

Black and withe © Remco de Wit

Helikopterbasis Heli Bernina © Remco de Wit

Detail van een Gulfstream © Remco de Wit

Piper PA.31 © Remco de Wit

AS350 van Fuchs Helikopter © Remco de Wit

Cessna 525A Citation © Remco de Wit

Pilatus PC-24 © Remco de Wit

Avanti, een van de fraaiste bizprops © Remco de Wit

Helikopters hebben voorrang © Remco de Wit

Evenementen

In het Engadin vinden jaarlijks een paar grote en spectaculaire evenementen plaats. Want dat is wat de (rijke) ‘homo ludens’ wil: brood en spelen. Tijdens enkele weekenden in februari is er de ‘White Turf’ op het grote bevroren meer bij Sankt Moritz. Het zijn paardenraces omgeven door een fair, topcatering en livemuziek . Ook de Engadin Ski Marathon in maart is zo’n groot event. Langlaufers uit de hele wereld nemen deel aan de marathon van Maloja langs het vliegveld naar S-chanf. Beide evenementen trekken tienduizenden bezoekers. Engadin Airport is dan op zijn drukst. Maar de organisatoren hebben last van de klimaatverandering. Het is soms in de winter zo warm, dat het ijs op het meer niet dik genoeg is om een mensenmassa te dragen. Dit jaar moest White Turf gedeeltelijk worden afgelast.

Spotters

Door de fraaie ligging en bijzondere bezoekende vliegtuigen en helikopters trekt Engadin Airport veel vliegtuigspotters en luchtvaartfotografen. Ze worden op hun wenken bediend. De informatievoorziening op de website over aankomende en vertrekkende toestellen is top. Dat geldt ook voor de webcam. Bovendien biedt het vliegveld prachtige fotolocaties, zowel in de ochtend als in de middag. Helemaal uniek is dat spotters op bepaalde gedeelten van het platform vrij kunnen rondlopen om hun hobby uit te oefenen. Zij moeten dan wel eerst via de website een briefing volgen en een online test doen.

Toekomst

Er bestaan concrete plannen om Engadin Airport uit te breiden en te moderniseren. Dat gebeurt in verschillende fasen. Binnen enkele jaren wordt een nieuwe helikopterbasis gebouwd met een grote hangar voor alle gebaseerde heli’s. Vervolgens komen er nieuwe gebouwen voor luchtvaartbedrijven, een terminal, hangars en een nieuw platform. Als laatste krijgt het vliegveld een houten omheining omdat de huidige, open situatie veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Artist’s impression van het vernieuwde Engadin Airport © Remco de Wit